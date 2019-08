Corto Piaggese: la street art di Miles Eri

Firenze: domani alle 7 in zona Coop alle Piagge inizia la realizzazione del murales. Un collegamento tra l’ambientazione fantastica dell’universo marinaresco tratteggiato da Hugo Pratt e il paesaggio reale delle cosiddette “navi”, che scandiscono lo skyline del quartiere

Firenze, 26 luglio 2019 - Il progetto Corto Piaggese è arrivato al momento tanto atteso. Si terrà domani, sabato 27 luglio, a partire dalle 7 del mattino (Coop Le Piagge, via Lombardia, Firenze), la realizzazione del murales con la regia dello street artist Miles Eri. Si tratta dell’atto conclusivo del progetto nato su iniziativa dell’associazione Servizi in zona, in collaborazione con il Comune di Firenze con l’obbiettivo di accendere i riflettori sulle associazioni che tanto hanno fatto per il quartiere. In campo anche Quartiere 5, Centro Commerciale Coop Le Piagge e CNA.

Un percorso che ha preso il via lo scorso maggio e ha visto l’equipe di lavoro, composta da Servizi In Zona, Miles Eri e il video maker Angelo Mura, tenere una serie di workshop nelle tre principali strutture attorno alle quali si snoda il tessuto associazionistico de Le Piagge. Gli incontri hanno permesso di far emergere le storie e i percorsi di emancipazione sociale, economica e culturale che hanno visto protagonisti gli abitanti del quartiere, attraverso la testimonianza delle realtà che maggiormente hanno contribuito a crearne i presupposti.

L’opera consisterà in un soggetto corale liberamente ispirato alla figura di Corto Maltese. La scelta del tema, “Corto Piaggese” vuole fare da collegamento tra l’ambientazione fantastica dell’universo marinaresco tratteggiato da Hugo Pratt e il paesaggio reale delle cosiddette “navi”, che scandiscono lo skyline del quartiere. I siti murali individuati per la realizzazione dell’opera finale, riguardano: la delimitazione esterna del Centro commerciale Coop Le Piagge all’altezza di via Lazio, davanti all’ingresso della stazione ferroviaria, nel tratto delimitato dal cancello adiacente all’accesso del parcheggio coperto del Centro commerciale, fino all’estremità opposta all’angolo con via Marche.

Nella sua realizzazione, il soggetto del muro di via Lazio tesserebbe insieme i diversi tasselli del mosaico composto dalle illustrazioni realizzate da Miles Eri, lasciando provocatoriamente vuota una casella del puzzle. Il tassello mancante sarebbe realizzato in prossimità dell’ingresso principale del Viper Theatre, con l’intento ideale di invitare l’osservatore a ricercare l’interezza dell’opera a patto di perdersi nel quartiere, scoprendone la pluralità e la complessità. Il tassello mancante sarà identificato nel simbolo dell’ancora: un’immagine capace di evocare il tema del radicamento.

Servizi In Zona nasce nell’aprile 2018 con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di servizi socio-educativi esistenti nel territorio fiorentino e toscano, raccogliendo in un’unica vetrina, il portale web www.serviziinzona.it, la più ampia gamma di servizi, eventi, progetti offerti da professionisti e strutture pubbliche e private negli ambiti ricreativo, didattico-educativo, assistenziale e psicologico-psichiatrico.

Attraverso la realizzazione di interviste, articoli divulgativi, video, eventi, progetti, Servizi In Zona promuove contenuti tematici di particolare interesse collettivo, con l’intento di stimolare la riflessione pubblica sulle problematiche e le realtà sociali che ci circondano, e divulgare la molteplicità di approcci e metodologie promosse dalle differenti strutture e professionisti presenti sul territorio.

Info: Info: www.serviziinzona.it