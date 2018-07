Corso gratuito di tecnico per il restauro di beni culturali

Finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 rientra nell’ambito di Giovanisì

Il corso è organizzato dalla Scuola professionale edile e Cpt di Firenze, accreditamento regionale n° FI0247, in partenariato con Confartis S.r.l, Università di Siena 1240 – Centro universitario per l’innovazione e la qualità nelle PP.AA. Cod.A. SI0559 , Ente Senese Scuola Edile Cod.A. SI0014, Istituto d’Arte Porta Romana e Sesto Fiorentino Cod.A.FI0586, PT Color S.r.l e Giuseppe Bartoli S.r.l., a seguito dell’approvazione da parte della Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 16668 del 30/10/2017

Per accedere al corso è necessario risiedere in Italia; avere un’età pari o superiore ai 18 anni; non avere nessun contratto di lavoro (essere inattivi, inoccupati, disoccupati); Titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo ciclo dell’istruzione (sistema dei licei o sistema dell’istruzione e formazione professionale). Possesso di regolare permesso di soggiorno e conoscenza documentata della lingua italiana (liv. A2) per gli iscritti di nazionalità straniera. Il possesso dei requisiti sarà accertato tramite verifica documentale; la conoscenza della lingua italiana dei candidati di nazionalità straniera dovrà essere documentata al momento della candidatura.

Le domande di iscrizione con la relativa documentazione saranno raccolte a partire dal 22 giugno e dovranno essere consegnate entro e non oltre il 7 settembre 2018 con le seguenti modalità:

Tramite raccomandata A/R Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze. Via Lorenzo Il Magnifico 8, 50129 Firenze, tramite fax al n° 055/4628944, a mano c/o Scuola Edile e CPT di Firenze, Via L. Il Magnifico 8, 50129 Firenze.

In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia Formativa entro la scadenza. Non fa fede il timbro postale né la ricevuta del fax, pertanto non saranno ritenuti ammissibili i documenti pervenuti oltre il termine di scadenza del 7 /09/ 2018

Per informazioni sul corso e sulla selezione compila il form oppure contatta il telefono: 0554625035 oppure via mail: info@scuolaedile.fi.it



Scarica la Scheda Pubblicita Corso FRESCO_DEF

Domanda-di-iscrizione-FRESCO