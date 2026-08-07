Corso di laurea in Fisioterapia per studenti non vedenti e ipovedenti

Mettersi a servizio del benessere altrui guidati da rigore scientifico e profonda empatia: è questo il cuore del Corso di laurea triennale in Fisioterapia dell’Università di Firenze che riserva annualmente 5 posti a persone con disabilità visiva, attivando azioni specifiche volte a supportare la partecipazione attiva alle lezioni e ai tirocini, alla stessa stregua di tutti gli studenti iscritti.

Un'esperienza universitaria in piena autonomia è garantita da UNIFI Include (pagina), il servizio dell’Ateneo che sviluppa strumenti e politiche per promuovere accessibilità, equità e benessere nella comunità universitaria e definisce con ogni studente un piano di supporto personalizzato tramite un patto di supporto allo studio. Dai servizi di orientamento logistico tra le aule di Careggi fino alla presenza di tutor didattici per la trascrizione delle lezioni, Unifi assicura le migliori condizioni di studio e di crescita professionale e così riesce ad offrire, unico caso in Italia, un corso adeguato alle esigenze di studenti non vedenti e ipovedenti.

Il Corso di studio garantisce inoltre la personalizzazione della programmazione di tirocinio in rapporto alle specifiche necessità di questi studenti e alle disponibilità delle strutture convenzionate, presso le quali sono presenti tutor adeguatamente formati, in particolare presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, dove è attivo un progetto specifico.

Inoltre, la Biblioteca Biomedica, parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo, offre servizi specifici (vai alla pagina) per studenti con disabilità visiva, mettendo a disposizione uno spazio e servizi dedicati, programmi di sintesi vocale e video ingranditori.

Il corso di laurea è a numero programmato, per fare domanda di ammissione c’è tempo fino alle 23 del 4 settembre 2026 ore 23 (bando).

Ascolta la testimonianza di Antonella, laureata del corso di laurea (podcast).

Intanto, l’Università di Firenze si prepara al nuovo anno accademico ed è pronta ad accogliere matricole e studenti all’inizio del loro percorso magistrale.

Per i corsi di laurea triennale e magistrale, ad accesso libero, le immatricolazioni per l’anno accademico 2026-2027 si sono aperte mercoledì 1 luglio.

Per i corsi di laurea a numero programmato, invece, sono previste delle prove di ammissione. I test devono essere sostenuti secondo le date e le modalità previste dai bandi (vai alla pagina).

Le prossime scadenze

Per la laurea triennale in Sustainable Business for societal challenges la domanda per la seconda sessione di prove va formulata entro il 24 agosto (anche in questo caso è prevista una terza prova).

Il 25 agosto si chiudono i termini per le domande relative ai percorsi magistrali in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia e in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti.

Per le lauree triennali in Design, tessile e moda e in Product, interior, communication and eco-social design è possibile iscriversi all’ultima prova di ammissione entro il 27 agosto.

Venerdì 28 agosto si chiuderanno, invece, le domande di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze motorie, sport e salute, la cui procedura prevede anche una prova pratica attitudinale.

I termini per le domande di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria si chiuderanno domenica 30 agosto.

Fino al 4 settembre sarà possibile fare domanda di ammissione ai corsi di laurea triennale in Professioni sanitarie; Biotecnologie applicate alle scienze della salute umana; Biotecnologie Molecolari e delle Produzioni Sostenibili; Scienze Biologiche; Scienze dell'educazione e della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze farmaceutiche applicate-controllo qualità; Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio; Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia (TEMA). Stessa scadenza per la domanda per le lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche.

Per accedere ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, è necessario prima frequentare un “semestre aperto”: dovranno essere seguiti corsi di base (Chimica e propedeutica biochimica, Biologia, Fisica) e sostenuti i relativi esami i cui risultati determineranno una graduatoria nazionale. I vincitori potranno frequentare il secondo semestre.

Le iscrizioni al semestre aperto si sono chiuse il 3 agosto sul portale Universitaly (entro il 6 agostoera previsto il pagamento del contributo presso Unifi). Tutte le info sono disponibili nella pagina dedicata sul sito dell’Ateneo fiorentino.

Per scoprire come è organizzato il semestre aperto e quali servizi offre l’Ateneo al riguardo è in programma un Welcome Day che si svolgerà online giovedì 27 agosto (ore 10).

Per quanto riguarda, invece, il corso in Medicine and Surgery, prima laurea magistrale a ciclo unico interamente in lingua inglese attivata in Toscana, è prevista una prova di ammissione nazionale - l’International Medical Admission Test (IMAT) - che si svolgerà il 29 settembre. Il bando di ammissione sarà pubblicato successivamente all’emanazione del relativo Decreto Ministeriale.

A breve usciranno anche i bandi per le lauree magistrali delle Professioni sanitarie.