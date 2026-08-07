Cinema: Il Ciclone e le sue Stelle hanno fatto impazzire il pubblico

Barberino Tavarnelle, 7 agosto 2026. In occasione del trentennale del film cult di Leonardo Pieraccioni “Il Ciclone” la comunità di Barberino Tavarnelle ha organizzato una serata speciale nell’arena estiva del Cinema Olimpia. Nel cortile della scuola primaria “Andrea da Barberino”, dove fino a settembre è attiva la sala a cielo aperto, sono stati numerosissimi gli spettatori e le spettatrici che ad ogni età, giovani e adulti, hanno reso omaggio alla ‘bellezza eterna’ di una pellicola che ha segnato profondamente la storia del cinema italiano.

Un film che non solo ha raccontato in modo autentico l’identità toscana attraverso la magistrale interpretazione dei suoi protagonisti, la bellezza dei luoghi e delle ambientazioni scelte nella campagna aretina e nel Casentino, ma con la forza espressiva e la vis comica che anima la storia ha tratteggiato un affresco sociale e culturale dell’epoca che nasce nel cuore della provincia per estendersi in tutto il Paese.

L’iniziativa è stata messa in piedi dall’associazione Cinema Olimpia, presieduta da Marisa Cavuoti, in collaborazione con il Comune, su richiesta di un gruppo di giovani, la Consulta dei Giovani di Barberino Tavarnelle in sinergia con il Cinema della Filarmonica di San Donato in Poggio. L’attesa proiezione del film è stata preceduta da un divertentissimo talk che ha messo insieme alcuni dei volti più noti del cast tra cui Paolo Hendel, Sergio Forconi, Barbara Enrichi e Patrizia Corti in dialogo con l’addetta stampa dell’Unione comunale del Chianti fiorentino Cinzia Dugo.

Sono intervenuti, ad anticipare i contenuti della rassegna cinematografica “La Provincia” che si è aperta con la proiezione del film di Pieraccioni e proseguirà nel corso dell’autunno, i giovani Martina Laji, presidente della Consulta dei Giovani, Sibilla Marrone del Cinema Olimpia e Taddeo Lensi del Cinema di San Donato in Poggio.

A fare gli onori di casa il sindaco David Baroncelli che ha salutato con entusiasmo l’evento. “Con la sua presenza il pubblico – ha dichiarato- ha voluto esprimere una sincera attestazione di stima e affetto nei confronti del film, degli ospiti e di chi ha organizzato l'appuntamento culturale”. “E’ la partecipazione della gente – ha commentato il primo cittadino - a serate indimenticabili, come questa, la risposta migliore che si possa dare allo sforzo e all’impegno del gruppo dei volontari e delle volontarie del Cinema Olimpia, realtà che da quarant’anni coltiva la passione per la settima arte, promuovendo la cultura cinematografica in ogni stagione dell’anno con una programmazione attenta alla diversificazione dei generi e alle esigenze del pubblico”.

La conversazione con gli ospiti, Sergio Forconi, alias Osvaldo Quarini, Barbara Enrichi, che ha interpretato la figlia Selvaggia, Paolo Hendel, interprete dell'eccentrico meccanico del paese Pippo, e Patrizia Corti che ha dato forma al personaggio di Franca, la cameriera del bar, ha offerto l’occasione di ripercorrere il fortunato e longevo cammino artistico del film, raccontare gli aneddoti più esilaranti, condividere il valore dell’esperienza cinematografica pluripremiata e corrisposta da incassi record al botteghino, come testimoniano gli oltre 75 miliardi di lire.

Una sequenza di irresistibili momenti di comicità e spensieratezza, molto apprezzati dal pubblico, che hanno fatto sorridere e riflettere. “Il Ciclone”, uscito nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 1996, è stato girato nei pressi di Laterina e a Stia. Leonardo Pieraccioni ha trionfato ai Nastri d’Argento come miglior attore protagonista e miglior sceneggiatore assieme a Giovanni Veronesi. Barbara Enrichi è stata proclamata vincitrice di uno dei tre David di Donatello, assegnati al film, come miglior attrice non protagonista.