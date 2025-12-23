Corri La Vita, un 2025 da record

Ph Massimo Sestini

Il 2025 segna un anno da record per CORRI LA VITA. Grazie al grande successo della manifestazione svoltasi lo scorso 28 settembre, alle numerose iniziative promosse dall’Associazione Corri La Vita Onlus e al fondamentale supporto delle aziende sostenitrici è stato raccolto 1.000.000 di euro a sostegno della prevenzione, della diagnosi e della cura del tumore al seno.

Un risultato importante che va oltre i numeri e si traduce in progetti concreti, capaci di migliorare la qualità della vita e di aprire nuove prospettive per il futuro delle donne colpite dalla malattia.

I progetti vincitori del bando 2025

I progetti selezionati riflettono pienamente la visione dell’Associazione: una cura che mette al centro la persona, considerando salute fisica, benessere psicologico e qualità della vita.

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi – 100.000 euro.

Il finanziamento è destinato a un progetto, dedicato alla preservazione della fertilità nelle donne a rischio oncologico con mutazioni BRCA1 e BRCA2, a tutela di un diritto fondamentale: la possibilità di scegliere e immaginare un futuro oltre la malattia. E c’è un passo ancora più avanti, ovvero, attraverso la diagnosi genetica preimpianto (PGT), decidere di non trasmettere la mutazione genetica ai propri figli. Un passo storico per la sanità pubblica italiana.

Fondazione Careggi ETS – 172.000 euro

Il progetto sulla qualità di vita del paziente oncologico, rivolto a donne e uomini, ribadisce un principio essenziale: la guarigione non è fatta solo di cure, ma richiede anche accompagnamento, sostegno e recupero della dignità nel percorso di ritorno alla vita quotidiana.

Il sostegno ai progetti stabili

La centralità della persona rimane un pilastro dell’azione di CORRI LA VITA e si concretizza nel sostegno continuativo a progetti strutturati:

Centro di Riabilitazione Psico-Oncologica CeRiOn – Villa delle Rose (LILT), 180.000 euro;

Fondazione Italiana di Leniterapia (FILE), da sempre in stretta collaborazione con CORRI LA VITA;

SenoNetwork – 145.000 euro. La rete ideata dal professor Luigi Cataliotti, che riunisce 158 Breast Unit in tutta Italia per garantire pari accesso a cure di eccellenza, investendo nella formazione e nel controllo di qualità a livello nazionale. Nell’ambito del progetto sono state istituite le borse di studio “Angelo Di Leo” e organizzate due Masterclass dedicate alla formazione di senologi multidisciplinari.

Prevenzione e innovazione

Nel corso degli anni l’Associazione ha contribuito al potenziamento della diagnostica senologica, sostenendo l’acquisto di tecnologie di ultima generazione, tra cui un mammografo digitale con mezzo di contrasto per il reparto diretto dal dottor Jacopo Nori presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.

Fondamentale anche l’impegno nella prevenzione sul territorio, resa accessibile alle fasce più fragili della popolazione grazie a un mammografo mobile installato su due camper multidisciplinari che hanno percorso la Toscana in collaborazione con ISPRO.

Un modello virtuoso di impegno sociale

Sotto la guida dell’attuale presidente Eleonora Frescobaldi, CORRI LA VITA ha consolidato la propria identità, coniugando continuità e innovazione, radicamento sul territorio e apertura al futuro, affermandosi come modello virtuoso di impegno sociale.

A supporto del Comitato Direttivo opera il Comitato Scientifico, composto da professionisti di grande esperienza: la professoressa Laura Biganzoli (Oncologa), la dottoressa Elisabetta Coccia (Ginecologa), la dottoressa Paola Mantellini (Epidemiologa) e il professor Marco Bernini (Chirurgo oncologo). Il loro contributo garantisce un utilizzo efficace, trasparente e scientificamente fondato delle risorse raccolte.

Il valore del volontariato e della manifestazione

Il volontariato rappresenta l’anima profonda di CORRI LA VITA. Un ringraziamento particolare va a LILT Firenze, per il costante supporto dei volontari, e a Firenze Marathon.

Da 23 anni, CORRI LA VITA è una comunità che affianca le donne non solo durante le terapie, ma anche nelle complesse dimensioni emotive e psicologiche della malattia. Dalla sua nascita ha raccolto oltre 10 milioni di euro, sostenendo concretamente più di 600.000 donne.

Questo percorso di eccellenza si riflette nello straordinario successo della manifestazione,che nell’ultima edizione ha coinvolto oltre 40.000 partecipanti, con due percorsi nel centro storico di Firenze e l’accesso a più di 40 mete culturali, grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale Città Nascosta.

CORRI LA VITA si conferma così un evento unico nel panorama nazionale e internazionale, capace di unire solidarietà, sport e cultura in un’esperienza condivisa di grande valore.

Responsabile Comitato Organizzatore | Neri Torrigiani

www.torrigiani.com - neri.torrigiani@torrigiani.com

Per informazioni | CORRI LA VITA Onlus

www.corrilavita.it - info@corrilavita.it