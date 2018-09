Corri con noi: allenamento di gruppo il martedì sera alle Cascine

. L’edizione 2018-2019 è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci e dal presidente del Club sportivo Firenze sezione podismo Giampaolo Mugnaini

Torna ‘Corri con noi’, l’allenamento di gruppo che ogni martedì sera mette in moto tanti sportivi e appassionati al parco delle Cascine. Trenta appuntamenti da settembre a fine maggio con cinque gruppi per i podisti e tre per i camminatori. Ogni gruppo terrà un’andatura diversa e costante per tutti i chilometri percorsi, questo grazie a tre pacemaker (segna passo) per ogni singolo gruppo, scelti tra le società podistiche fiorentine.

“Un progetto che cresce nei numeri grazie al passaparola intercettando la grande passione dei fiorentini per il podismo.– ha detto Vannucci – Trenta appuntamenti da settembre a fine maggio che intercettano l’esigenza di correre insieme divertendosi e quella di vivere il parco delle Cascine in totale sicurezza anche dopo il tramonto”.

La terza edizione di ‘Corri con noi’ prenderà il via martedì 18 settembre alle 19.30, presso lo Sferisterio delle Cascine, accanto alla sede del Club sportivo Firenze, che è il motore della manifestazione.