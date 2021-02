Coronavirus Toscana: 444 nuovi casi e 15 decessi

I dati del 16 febbraio su 8.691 tamponi molecolari e 8.591 tamponi antigenici rapidi. I ricoverati sono 851 (6 in più rispetto a ieri), di cui 133 in terapia intensiva (1 in più)

In Toscana sono 144.247 i casi di positività al Coronavirus, 444 in più rispetto a ieri (425 confermati con tampone molecolare e 19 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 127.472 (88,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.691 tamponi molecolari e 8.591 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,6% è risultato positivo. Sono invece 7.518 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.311, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 851 (6 in più rispetto a ieri), di cui 133 in terapia intensiva (1 in più).

Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 9 uomini e 6 donne con un'età media di 75,8 anni.



Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.



L'età media dei 444 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più).



Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (425 confermati con tampone molecolare e 19 da test rapido antigenico). Sono 39.916 i casi complessivi ad oggi a Firenze (135 in più rispetto a ieri), 12.144 a Prato (45 in più), 12.591 a Pistoia (35 in più), 9.182 a Massa - Carrara (10 in più), 14.741 a Lucca (27 in più), 19.125 a Pisa (58 in più), 11.221 a Livorno (34 in più), 12.938 ad Arezzo (43 in più), 7.004 a Siena (41 in più), 4.830 a Grosseto (16 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.



Sono 231 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 113 nella Nord Ovest, 100 nella Sud est.



La Toscana si trova al 13° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 3.875 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 4.530 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 4.735 casi per 100.000 abitanti, Prato con 4.704, Pisa con 4.529, la più bassa Grosseto con 2.188.

Complessivamente, 11.460 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (31 in meno rispetto a ieri, meno 0,3%).

Sono 29.426 (2.138 in più rispetto a ieri, più 7,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 11.037, Nord Ovest 11.172, Sud Est 7.217).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 851 (6 in più rispetto a ieri, più 0,7%), 133 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 0,8%).

Le persone complessivamente guarite sono 127.472 (454 in più rispetto a ieri, più 0,4%): 335 persone clinicamente guarite (13 in più rispetto a ieri, più 4%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 127.137 (441 in più rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Dei decessi registrati oggi, 9 sono uomini e 6 donne, con un'età media di 75,8 anni.



Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 6 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 3 a Arezzo, 2 a Siena.

Sono 4.464 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.508 a Firenze, 302 a Prato, 327 a Pistoia, 439 a Massa Carrara, 418 a Lucca, 515 a Pisa, 311 a Livorno, 284 ad Arezzo, 184 a Siena, 112 a Grosseto, 64 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.



Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 119,9 per 100.000 residenti contro il 155,8 per 100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (226,4 per 100.000), Firenze (150,2 per 100.000) e Pisa (121,9 per 100.000), il più basso a Grosseto (50,7 per 100.000).

La campagna vaccinale

Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 203.160 vaccinazioni, 8.784 in più rispetto a ieri (+4,5%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 3° regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (il 93,8% delle 216.520 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 5.457 per 100mila abitanti (media italiana: 5.075 per 100mila).

SANSEPOLCRO. Nonostante la temperatura vicino allo zero ed una pioggerellina insistente l'appuntamento “Territori Sicuri a Sansepolcro è iniziato con un grande afflusso di persone.

Tra martedì 16 e mercoledì 17 sono 2550 i cittadini che si sono prenotati e stanno effettuando il test antigenico.

“Abbiamo dato una risposta forte e tempestiva alla cittadinanza, dichiara il dott. Evaristo Giglio direttore del Distretto Socio/sanitario Arezzo – Casentino – Valtiberina. Il nostro obiettivo è quello di individuare tempestivamente i positivi e soprattutto gli asintomatici, così da fermare la diffusione del virus. Sansepolcro, come tutta la zona della Valtiberina, sta vivendo un momento estremamente delicato vista la presenza delle varianti covid inglese e brasiliana nella vicina Umbria, per questo credo il progetto Territori Sicuri sia stata una risposte veramente adeguata. Prevediamo di effettuare entro domenica 21 febbraio almeno il 50% della popolazione di Sansepolcro. Un risultato eccezionale.”



“Dobbiamo mantenere la massima attenzione, dichiara il Sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli, è un momento molto delicato. Vorrei invitare tutti i miei concittadini a fare il test e soprattutto ad usare i dispositivi di protezione individuale sempre. I contagi più frequenti sono tra parenti stretti non conviventi e amici. Oggi credo che la comunità biturgense stia dimostrando un grande senso civico ed una straordinaria voglia di collaborare. Desidero ringraziare la USL TSE, il volontariato, la Protezione Civile e le decine di persone che in pochi giorni hanno organizzato un servizio efficiente ed efficace. Dobbiamo essere molto attenti perchè non siamo al riparo dal covid e soprattutto dalle varianti che sono estremamente più contagiose.”



Le postazioni saranno in funzione fino a domenica 21 febbraio presso il Walk/through di via Saragat, area parcheggio palazzetto dello Sport con orario tra le 9.00 e le 13.00 e le 14.00 e le 18.00.

I test sono aperti a tutti i cittadini residenti a Sansepolcro, ma anche agli studenti di fuori comune e regione che frequentano scuole in città ed alle persone che lavorano a Sansepolcro anche se residenti fuori comune, ma comunque in un comune della Toscana.

La prenotazione è possibile attraverso le consuete modalità utilizzate nelle precedenti tappe: il sito https://territorisicuri.sanita.toscana.it/ o il call center aziendale (da telefono fisso numero verde 800 575 800 mentre da cellulare 0575 379100).

Per la prenotazione è necessario inserire nome, cognome, cellulare e codice fiscale.

Il giorno del prelievo è necessario presentare documento di identità e tessera sanitaria.

Le operazioni sono coordinate e gestite dal personale della USL Toscana Sud Est in collaborazione con Croce Rossa e Misericordia. Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori.

ALIA. Per soddisfare più velocemente le richieste degli utenti in quarantena, visto l’incremento di casi Covid-19 dell’ultima settimana, Alia Servizi Ambientali SpA ha attivato un form, accessibile anche dalla home page del sito www.aliaserviziambientali.it che permette alle persone positive al virus di registrarsi e ricevere a domicilio l’apposito kit (sacchi rossi)per il conferimento dei rifiuti prodotti.

Gli utenti positivi al Covid che devono osservare la quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio, secondo quanto stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità, devono sospendere la raccolta differenziata e conferire tutti i rifiuti prodotti nel sacco rosso fornito dal gestore che attiverà il servizio secondo quanto previsto dalle vigenti Ordinanze Regionali in merito all’emergenza epidemiologica.

Coloro che non riescono a registrarsi o hanno ulteriori necessità (sacchi terminati) possono inviare una mail all’indirizzo

RaccoltaC-19@aliaserviziambientali.it .

Per ulteriori informazioni, Alia Servizi Ambientali SpA ricorda che il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800 – 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199. 105. 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571-1969333 (da rete fissa e rete mobile).