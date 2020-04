Coronavirus: stretta sui controlli per Pasqua e Pasquetta

EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS: Lungarni e parchi controllati con i droni della Città Metropolitana

Con i droni e tutti i mezzi a disposizione. Sindaco di PIsa Conti: «Non è ancora il momento di abbassare la guardia, ma mi appello al senso di responsabilità»

Prende il via la stretta sui controlli annunciata nei giorni scorsi in previsione dei giorni di festività pasquali.

Durante i controlli giornalieri che la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa svolge per il rispetto dei DPCM sul Coronavirus, alcuni soggetti hanno tentato di evitare la sanzione fuggendo. Sono stati tuttavia identificati e per loro sono scattate le denunce. Ecco che cosa è accaduto. Lo scorso 6 aprile un cittadino residente a Empoli è fuggito durante i rilievi di un sinistro stradale senza feriti, avvenuto all'incrocio tra viale Giotto e viale Boccaccio. Alla richiesta dei documenti da parte degli agenti intervenuti per i rilievi, il conducente dell'auto coinvolta è fuggito a forte velocità per le strade di Empoli, abbandonando successivamente il veicolo in una piazza per poi proseguire la fuga a piedi facendo perdere le tracce. Il soggetto, già conosciuto alle forze dell'ordine, si presentava il giorno successivo spontaneamente presso gli uffici della Polizia Municipale del Comando territoriale di Empoli, ammettendo le proprie responsabilità. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per non aver dato le proprie generalità. Rischia l'arresto da 6 mesi a 5 anni. Allo stesso inoltre sono state elevate varie sanzioni al codice della strada per oltre 800 euro, decurtati 20 punti sulla patente e sanzionato per non aver rispettato la normativa sul coronavirus con l'aggravante di aver usato un veicolo, sanzione da 533 euro. Un altro episodio simile è avvenuto mercoledì 8 aprile, quando una pattuglia del Comando territoriale di Vinci ha incrociato a Sant'Ansano un motociclo con due persone a bordo, che alla vista del veicolo della polizia municipale hanno fatto retromarcia e sono fuggite a forte velocità facendo perdere le tracce. Dopo circa un'ora lo stesso veicolo veniva ritrovato a circolare a Vinci. Fermato e controllato emergeva che il motociclo era sprovvisto di assicurazione, chi circolava aveva la patente sospesa e non idonea per guidare il veicolo. È stato sequestrato il motociclo e al conducente sono state elevate sanzioni al codice della strada per oltre 5000 euro, revocata della patente di guida oltre ad essere stati entrambi, conducente e passeggero sono stati sanzionati per non aver rispettato la normativa sul coronavirus con l'aggravante di aver usato un veicolo, sanzione da 533 euro

«Due vicende che in momento normale sarebbero state gravi, ma non avrebbero destato preoccupazione. Quanto accaduto mette purtroppo in luce che tante persone non hanno compreso come sia indispensabile stare a casa e rispettare le regole. Il motivo principale è arginare il diffondersi del virus. Ma se questo non bastasse appare evidente quanto siano aumentati i controlli sul territorio e che le sanzioni che vengono comminate sono elevate. Lo ripeto ancora una volta STATE A CASA. Soprattutto in questi giorni di festa», afferma Paolo Masetti, sindaco delegato alla polizia municipale per l'Unione dei comuni.

Il concetto è rafforzato dal comandante della Polizia Municipale, Massimo Luschi: «In questi giorni è previsto un grande dispiegamento di forze dell'ordine. Controlleremo tutto il territorio e tutti coloro che saranno sorpresi fuori casa senza un motivo necessario e urgente come previsto dal DPCM saranno sanzionati».

A Pisa i posti di controllo saranno intensificati su tutto il territorio comunale, in collaborazione con le altre forze di polizia e con l’intervento dei militari del Reggimento Folgore. La Polizia Municipale di Pisa impiegherà, a partire oggi in via sperimentale, un drone di proprietà del Comune, per controllare in maniera più efficace eventuali spostamenti di persone o auto, con particolare attenzione alla zona del litorale. L’impiego del drone da parte delle forze di polizia locali è stato autorizzato da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, esclusivamente per il periodo di emergenza sanitaria in corso, con uno specifico provvedimento del 23 marzo che autorizza il sorvolo diurno del drone per finalità di controllo del territorio, delle persone e della circolazione stradale, nell’ambito dei provvedimenti normativi di contrasto alla diffusione del Covid-19. La Polizia Municipale di Pisa ha recepito subito la possibilità offerta da ENAC, che prevede l’utilizzo del drone in qualsiasi momento si ritenga necessario (in deroga alle richieste di autorizzazione al sorvolo che normalmente andrebbero presentate) ed ha comunicato alla Prefettura di Pisa l’impiego immediato per il fine settimana delle festività pasquali, compresa Pasquetta. Il provvedimento di ENAC prevede che il drone sia pilotato da personale abilitato e che il volo avvenga a vista, ovvero che il pilota mantenga il drone entro il proprio campo visivo. Tutte le immagini registrate dal volo sono immediatamente visibili sulla consolle del pilota che può quindi comunicare agli agenti presenti al posto di controllo più vicino la necessità di intervenire in caso si riscontri la presenza di persone o veicoli in movimento. Inoltre il drone è in grado di filmare e scattare foto ad alta risoluzione che permettono il riconoscimento di persone e targhe di veicoli, in modo da risalire all’identità degli eventuali trasgressori.

“Il messaggio che vogliamo lanciare con questa stretta sui controlli disposta in collaborazione con Prefettura e altre forze dell’ordine – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti - è molto semplice e chiaro: per le giornate delle festività pasquali non sono ammesse gite fuori porta al mare, neanche per i proprietari di seconde case e i nostri controlli saranno ancora più serrati. Oltre ad aver previsto un potenziamento dei controlli ho emanato una specifica ordinanza che vieta l’accesso alle spiagge del litorale e introduce sanzioni severe per i trasgressori.” “Mi rendo conto – conclude il Sindaco - del sacrificio che tutti stiamo affrontando, vissuto in maniera ancora più pesante nelle giornate festive che non potremo trascorrere all’aperto e in compagnia di parenti e amici, ma se abbassiamo la guardia in questo momento potremmo commettere un grave errore che metterebbe a repentaglio tutti gli sforzi fatti finora e mettere soprattutto in pericolo la capacità del nostro sistema sanitario di fronteggiare l’emergenza come sta facendo fino a questo momento. Come Amministrazione abbiamo messo in campo tutte le risorse e i mezzi disponibili per aumentare la pressione dei controlli, ma voglio soprattutto fare appello al senso di responsabilità di ciascuno, affinché le festività pasquali siano un momento per festeggiare in serenità e nel privato della propria casa. Ricordo ancora che solo continuando a rispettare le limitazioni potremo tutti insieme superare prima possibile la fase di emergenza e guardare di nuovo al futuro.”