Coronavirus, Fase 2: il sindaco ha firmato l’ordinanza di riapertura

Nardella: “Fondamentale il supporto dei cittadini. Puntiamo sul senso di responsabilità e sul senso civico di tutti”. Bussolin e Tozzi (Lega): “Serve coordinamento tra sindaci e Regione”

Oggi il sindaco Dario Nardella ha firmato l’ordinanza “Firenze, fase 2”, contenente divieti e condizioni generali di accesso alle aree verdi e ai cimiteri comunali, agli esercizi di ristorazione per l’acquisto di cibi e bevande da asporto e ai mezzi di trasporto pubblico cittadini a partire da lunedì prossimo, 4 maggio, quando partirà la fase 2 con un progressivo allentamento delle misure contenitive del Coronavirus che hanno caratterizzato la fase del cosiddetto lockdown.

“La fase 2 non sarà il ‘bomba libera tutti’ - ha detto il sindaco Nardella -. Sarà una fase molto delicata dove ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo, rispettando le varie regole per il contenimento del contagio del Covid-19. Con le varie riaperture sarà fondamentale il supporto dei cittadini”. “Puntiamo sul senso di responsabilità e sul senso civico di tutti - ha spiegato il sindaco - perché per uscire dall’emergenza è importante che ognuno di noi dia il proprio contributo e collabori mettendo in atto comportamenti corretti. Dall’emergenza si esce tutti insieme. Serve uno sforzo collettivo”.

“Anche oggi leggiamo - dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, Federico Bussolin - dell’ennesima alzata di scudi tra il presidente di Regione Toscana Rossi contro il premier Conte in merito ai viaggi nelle seconde case. Tra ordinanze confuse e veti dei sindaci, persino i più attenti osservatori faticano oggi a comprendere la gerarchia delle fonti giuridiche o peggio il senso delle istituzioni, scalzate dal detto del “chi urla di più la vacca è sua”. “Da qui l’invito a Regione Toscana - prosegue Bussolin - a istituire un tavolo di coordinamento coi sindaci finalizzato a concordare le linee di attuazione delle ordinanze con i dovuti distinguo territoriali, per non scaricare la colpa sui primi cittadini. Ne trarrebbero beneficio - conclude Bussolin - non solo le istituzioni ma anche i cittadini, frastornati quotidianamente dal susseguirsi di ordinanze regionali e comunali, nonché di botta e risposta utili più al protagonismo individuale che alla gestione della res publica”.

Dichiara Elisa Tozzi (consigliere regionale Anci e responsabile provinciale Lega per gli enti locali): “Questa confusione tra livelli istituzionali a cui assistiamo da settimane, rischia di rallentare e complicare la ripresa ed ancora dei 3,5 mld di euro promessi ai Comuni non si è’ visto nulla. Siamo oramai ad un punto di non ritorno. Ogni giorno che passa è tempo prezioso che perde il nostro tessuto commerciale e produttivo; il mondo delle partite iva è oramai allo stremo. Dobbiamo passare - conclude Tozzi - alla fase operativa il prima possibile e per farlo ci vuole unità di direzione”.