Coronavirus, da Voa Voa kit di protezione in dono a famiglie di minori con patologie rare

In collaborazione col Farmaceutico Militare. Mascherine e disinfettante con acquisto e spedizione a carico dell'associazione nata in memoria della piccola Sofia

L’Associazione Voa Voa Onlus Amici di Sofia risponde alla fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid19 con la distribuzione gratuita di Kit per l’autoprotezione, destinati a famiglie con minori colpiti da patologie rare, multi sistemiche e life limiting dell’intero territorio nazionale che ne faranno richiesta.

Si potrà richiedere il kit contenente mascherine chirurgiche e disinfettante idroalcolico attraverso la compilazione di un semplice modulo online, in cui la famiglia comunicherà i propri dati e lo stato di bisogno.

L’Associazione si farà carico dell’acquisto del materiale e della spedizione del kit direttamente a casa della famiglia richiedente, che si vedrà recapitare 40 mascherine chirurgiche e 600 ml soluzione idroalcolica ad alta efficacia in due comode bottigliette spray per l’utilizzo quotidiano, oltre alla possibilità di usufruire gratuitamente di un servizio di sostegno psicologico con psicoterapeuti specializzati con cui Voa Voa collabora da anni, attraverso un pacchetto di sedute psicoterapiche a distanza (telefoniche o video-whatsapp) nella gestione dell’emergenza e degli stati d’ansia, condizioni purtroppo già note a molti genitori caregiver e ulteriormente accentuate dalla pandemia.



«Con questo progetto -spiega il presidente di Voa Voa Guido De Barros– intendiamo proteggere le famiglie rare, particolarmente delicate perché soggette a duraturo stress emotivo, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Purtroppo i nostri bambini ed i loro genitori conoscono fin troppo bene le terapie intensive e subintensive degli ospedali. Respiratori, saturimetri, ossigenoterapia, ventilazione assistita, intubazioni tracheali, maschere facciali, niv ed altri termini che oggi sono diventati lessico comune, fanno parte della quotidianità di tante famiglie rare.

Voa Voa ringrazia lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare per la fornitura del disinfettante (lo stesso fornito anche alla Protezione Civile e agli Ospedali) e per la sensibilità dimostrata alla causa delle famiglie rare, non soltanto nell’urgenza di queste settimane, ma attraverso un consolidato sodalizio che ha avuto inizio nel 2017.

Coloro che volessero sostenere il progetto #proteggiunafamigliarara possono farlo donando dal link: https://donorbox.org/proteggi-una-famiglia-rara

Qui il video che riassume e spiega nel dettaglio l'iniziativa: