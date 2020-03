Coronavirus a Firenze e dintorni: 30 nuovi casi, 12 hanno meno di 65 anni

I dati del 26 marzo dell'Ausl Toscana Centro che complessivamente conta 70 contagiati in più rispetto a ieri tra cui nel capoluogo un 37enne e 43enne. A Castelfiorentino 5 casi, tre sono di mezza età. Il primo paziente livornese positivo al Covid-19 deceduto questa mattina

Firenze- Sono 70 i casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano inoltre 7 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro.

Di seguito il dettaglio dei singoli casi, con le indicazioni di sesso, età, domicilio e stato di salute al momento del ricovero.

30 casi nel territorio fiorentino:

M, 87, Bagno a Ripoli, grave Santa Maria Annunziata M, 33, Calenzano, buona, in quarantena nel proprio domicilio M, 68, Campi Bisenzio, critica, Careggi M, 62, Campi Bisenzio, stabile, Careggi F, 86, Campi Bisenzio, grave Careggi M, 69, Fiesole, grave Careggi F, 55, Firenze, stabile Careggi M, 84, Firenze, stabile Santa Maria Nuova M, 37 Firenze stabile Careggi M, 70, Firenze grave Careggi F, 91 ,Firenze, stabile Santa Maria Nuova F, 61, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata, M, 82, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata M, 43, Firenze, buona Careggi M, 63, Firenze, stabile Santa Maria Annunziata M, 56, Firenze, stabile San Giovanni di Dio M, 58, Forte dei Marmi, stabile Careggi F, 93, Greve in Chianti, stabile San Giovanni di Dio M, 57, Impruneta, grave, Santa Maria Annunziata M, 56, Pontassieve, stabile, Santa Maria Annunziata F, 51, Pontassieve, stabile, Santa Maria Annunziata M, 83, Scandicci, buona in quarantena nel proprio domicilio M, 92, Scandicci, stabile San Giovanni di Dio M 86, Scandicci, grave, San Giovanni di Dio M, 85, Sesto fiorentino, critica, Careggi M 69 Signa grave Careggi F 73 Signa grave San Giovanni di Dio F 78 Signa buona San Giovanni di Dio F 87 Signa stabile Careggi F 79 Vicchio grave Mugello

8 casi nel territorio pratese:

M, 72, Montemurlo, stabile, Santo Stefano F 75, Poggio a Caiano, stabile, Santo Stefano M 63 Prato stabile, Santo Stefano F 67, Prato, buona, in quarantena nel proprio domicilio F 77 Prato, buona in quarantena nel proprio domicilio M 67, Prato, buona, in quarantena nel proprio domicilio F 68 Prato buona, in quarantena nel proprio domicilio M 69 Vernio stabile, Santo Stefano

15 casi nel territorio empolese:

M, 78, Castelfiorentino, lieve in quarantena nel proprio domicilio F, 51, Castelfiorentino, lieve in quarantena nel proprio domicilio F 41 Castelfiorentino, lieve in quarantena nel proprio domicilio M 86 Castelfiorentino, grave San Giuseppe M 63 Castelfiorentino, stabile San Giuseppe M 53 Cerreto Guidi, stabile San Giuseppe M 80 Fucecchio, stabile San Giuseppe M 68 Fucecchio, critica San Giuseppe F 72 Fucecchio, stabile San Giovanni di Dio M 73 Gambassi terme, critica San Giuseppe M 38 Montelupo fiorentino buona in quarantena nel proprio domicilio F 28 Montelupo fiorentino buona in quarantena nel proprio domicilio F 65 San Miniato stabile San Giuseppe M 87 Santa Croce sull’Arno grave San Giuseppe F 34 Santa Croce sull’Arno lieve in quarantena nel proprio domicilio

17 casi nel territorio pistoiese:

F, 87, Buggiano, grave, San Jacopo M 53 Chiesina Uzzanese, stabile San Jacopo F 37 Massa e Cozzile, stabile in quarantena nel proprio domicilio M 88 Montale stabile San Giovanni di Dio M 57 Pescia stabile San Jacopo F 87 Pescia stabile San Jacopo M 53 Pistoia, stabile in quarantena nel proprio domicilio M 30 Pieve a Nievole lieve in quarantena nel proprio domicilio M 77 Pieve a Nievole stabile in quarantena nel proprio domicilio F 76 Pistoia buona in quarantena nel proprio domicilio M 87 Pistoia stabile Careggi F 46 Pistoia, buona in quarantena nel proprio domicilio F 99 Pistoia stabile Santa Maria Annunziata M 70 Pistoia stabile Santo Stefano F 43 Pistoia stabile in quarantena nel proprio domicilio M 79 Pistoia stabile San Jacopo M 72 Serravalle Pistoiese stabile SS Cosma e Damiano

A breve, conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali. I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana Centro aggiornata alle ore 18 di oggi.





AUSL TOSCANA NORD OVEST

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati 131 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza.

NUOVI CASI

Apuane: 10

Comuni: Carrara 2, Massa 8;

Lunigiana: 16

Comuni: Aulla 2, Fivizzano 2, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 2, Mulazzo 2, Pontremoli 3, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 2, Zeri 1;

Piana di Lucca: 16

Comuni: Altopascio 1, Capannori 12, Lucca 3;

Valle del Serchio: 14

Comuni: Borgo a Mozzano 1, Camporgiano 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia 2, Pieve Fosciana 1, San Romano in Garfagnana 1, Vagli di Sotto 6, Villa Collemandina 1;

Zona Pisana: 10

Comuni: Calci 1, Pisa 2, San Giuliano Terme 3, Vecchiano 4;

Alta Val di Cecina Valdera: 9

Comuni: Capannoli 4, Casciana Terme Lari 1, Pomarance 1, Ponsacco 1, Pontedera 1, Volterra 1;

Zona Livornese: 13

Comuni: Collesalvetti 3, Livorno 10;

Elba: 2

Comune: Rio 2;

Bassa Val di Cecina Val di Cornia: 10

Comuni: Cecina 3, Piombino 4, Riparbella 1, Rosignano M. 2;

Versilia: 23

Comuni: Camaiore 4, Forte dei Marmi 2, Massarosa 4, Pietrasanta 6, Seravezza 1, Viareggio 6.

8 casi da attribuire: altra Azienda, altra Regione o dati non disponibili.

Questi i decessi che sono verificati tra il pomeriggio di ieri ed oggi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest:

uomo di 84 anni, di Aulla, deceduto all’AOUP; uomo di 87 anni, di Carrara, deceduto all’AOUP; uomo di 82 anni, proveniente da fuori Asl, deceduto all’AOUP; uomo di 85 anni, di Aulla, deceduto all’AOUP; uomo di 83 anni, di Massa, deceduto all’ospedale Apuane; uomo di 78 anni, di Vecchiano, deceduto all’AOUP; uomo di 83 anni, di Vicopisano, deceduto all’AOUP; uomo di 72 anni, di Pontedera, deceduto all’AOUP. Un altro decesso è avvenuto nelle ultime ore e non era presente nella comunicazione regionale: uomo di 55 anni, di Livorno, deceduto all’ospedale di Livorno.

Questa mattina è deceduto il primo paziente livornese positivo al Covid-19, dopo oltre tre settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Livorno. Le parole di cordoglio del sindaco Salvetti: “Ho sperato che ce la facesse, ho dato sostegno ai familiari nei giorni di quarantena, ho avuto fiducia, ma Stefano Cavero, il primo paziente livornese risultato positivo al Covid-19 e ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime da oltre tre settimane, stamattina è mancato. Esprimo il mio profondo cordoglio e sento di poterlo esprimere anche a nome della città di Livorno, ai familiari di Stefano, alla moglie e alla figlia. Oggi è una giornata triste e ci stringiamo tutti, in un grande abbraccio virtuale, intorno ai familiari del defunto. Ma questo avvenimento tremendo non ci deve abbattere, dobbiamo resistere ed avere fiducia. Tutti insieme, rispettando le regole dei decreti del Governo, riusciremo a risollevarci.”

Spetterà comunque all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 328, di cui 78 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 4183 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.