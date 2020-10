Coppa Italia: Fiorentina - Padova sarà diretta da Santoro

Mercoledì 28 ottobre alle 18 al Franchi

In campo mercoledì 28 ottobre alle 18.00 al Franchi ci saranno Fiorentina e Padova per il terzo turno di Coppa Italia. A dirigere la sfida sarà il signor Santoro della sezione di Messina.

Assistenti Scatragli e Pagliardini, il Quarto Uomo sarà il signor Bitonti.

Anche in questo caso saranno adottati i provvedimenti soft già in vigore in occasione delle ultime partite. Si tratta della chiusura con le barriere di sicurezza del perimetro dello stadio. Questo comporterà dalle 12 la chiusura al traffico di viale Fanti (nel tratto viale Mille-viale Nervi), viale Nervi, viale Paoli (nel tratto viale Valcareggi-piazzale Campioni del ’56 all’altezza pista di pattinaggio e distributore escluso), viale Valcareggi. Di conseguenza chi proviene da viale dei Mille dovrà svoltare in viale Fanti verso largo Gennarelli e viceversa; i veicoli in arrivo da viale Cialdini dovranno svoltare in viale Fanti (destra o sinistra); per le provenienze da viale Fanti lato viale Cialdini obbligo di imboccare viale Calatafimi. E ancora da viale Calatafimi si dovrà svoltare in viale Fanti verso viale Cialdini, chi arriva da via Volturno svolterà sempre in viale Fanti ma verso viale Calatafimi. Rimarrà libero l'accesso a piazza Berlinguer, piazzale Campioni del '56 e viale Paoli (tra viale Fanti e piazzale Campioni dei ‘56) che però diventeranno strade senza sfondo con accesso/uscita da viale Fanti lato via Cialdini.