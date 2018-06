Coppa del Mondo di Francia 2019: Italia vs Portogallo

La Ct Milena Bertolini ha convocato 23 calciatrici, che si raduneranno nella serata di giovedì 31 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano

Sarà lo stadio Artemio Franchi ad ospitare venerdì 8 giugno, alle 20.45, l'incontro tra la Nazionale femminile italiana e il Portogallo valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Francia 2019. Dopo un percorso netto fatto di sei successi in altrettanti incontri, la Nazionale Femminile ha a disposizione il primo match point per conquistare la qualificazione a Francia 2019 e per poter tornare a disputare la fase finale di un Mondiale a vent’anni di distanza dall’ultima volta.



Venerdì 8 giugno (ore 20.45, diretta RaiSport – per info sui biglietti vai su www.figc.it) allo stadio Franchi le Azzurre battendo il Portogallo staccherebbero il pass per il Mondiale francese con una giornata di anticipo, rendendo di fatto ininfluente l’ultimo incontro delle qualificazioni in programma il prossimo 4 settembre in Belgio. Per la ‘settima fatica’ della sua Nazionale la Ct Milena Bertolini ha convocato 23 calciatrici, che si raduneranno nella serata di giovedì 31 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. “Siamo felici che per la prima volta Firenze ospiti una partita della Nazionale azzurra di calcio femminile – ha sottolineato l'assessore allo sport Andrea Vannucci –. Sono certo che la città non farà mancare il suo affetto alle Azzurre che proprio qui potrebbero festeggiare la qualificazione”.