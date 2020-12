Convegno, docufilm e francobollo per i 100 anni di Carlo Azeglio Ciampi

Anniversario della nascita del presidente emerito livornese, scomparso nel 2016. Seduta solenne in Consiglio regionale

Carlo Azeglio Ciampi avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 9 dicembre. Sono trascorsi infatti 100 anni dalla nascita nel 1920 a Livorno del presidente della Repubblica dal 1999 al 2006.

Allievo del filosofo Guido Calogero, nel 1941 a Pisa, Ciampi conseguì la laurea in lettere presso l'Università e il diploma della Scuola Normale. Nel 1946 si laureò anche in giurisprudenza all'Università di Pisa e fu assunto nello stesso anno dalla Banca d'Italia, della quale divenne poi capo del Servizio studi, segretario generale, direttore generale e poi fu nominato governatore. Nel 1993 Ciampi inizia il suo impegno di governo, prima come presidente del consiglio dei ministri e poi come ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica nei governi Prodi e D’Alema. Durante gli anni del suo mandato ritenne di non accettare riconoscimenti da parte di istituzioni italiane. E’ stato insignito di lauree honoris causa dalle università di Lipsia, di Oxford e dall'École normale supérieure di Parigi.

Il Consiglio regionale della Toscana si riunirà in seduta solenne mercoledì 9 dicembre alle ore 11 per ricordarlo. Alla seduta solenne, che si svolgerà per via telematica, interverranno Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, presidente della Giunta regionale della Toscana, Emanuele Rossi, costituzionalista della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Luigi Ambrosio, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Livorno, la città dove è nato il 9 dicembre 1920 e con la quale ha sempre mantenuto uno stretto legame, non lo dimentica, anche se, purtroppo, le iniziative per celebrare l'anniversario si svolgeranno in forma estremamente ridotta a causa dell'emergenza Covid-19. Gli appuntamenti che vedono coinvolto anche il Comune di Livorno per ricordare la figura del grande statista livornese, che fu presidente della Repubblica dal 18 maggio 1999 al 15 maggio 2006, scomparso nel 2016, prevedono un convegno in diretta streaming, la proiezione di un documentario e l’emissione di un francobollo commemorativo.

Lunedì 7 dicembre l'Anci Nazionale pubblicherà sul proprio sito un messaggio vocale registrato dal Sindaco Luca Salvetti per ricordare il presidente.



EMISSIONE E ANNULLO FILATELICO



Nell'ambito delle celebrazioni nazionali l'emissione di un francobollo commemorativo che lo Stato italiano ha dedicato a Carlo Azeglio Ciampi, nato a Livorno, nel centenario della nascita.

Presso gli uffici delle Poste Centrali di via Cairoli 12/16, dalle ore 9 alle ore 15 del 9 dicembre, sarà presente per la cittadinanza il servizio filatelico “primo giorno di emissione”, nel rispetto delle regole dettate dall'emergenza sanitaria, i concittadini dello statista potranno richiedere l'annullo filatelico ed avere la possibilità di acquistare prodotti dedicati. Sempre all’interno dell'ufficio postale di Livorno Centro, in via Cairoli, nel “primo giorno di emissione”, mercoledì 9 dicembre alle ore 12.30, si svolgerà una breve cerimonia alla quale saranno presenti il sindaco Luca Salvetti, l'assessore alla cultura Simone Lenzi e alcuni familiari dell'emerito presidente. Nello stesso giorno anche al Quirinale a Roma si svolgerà un servizio filatelico per il primo giorno di emissione. Il francobollo è emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico su bozzetto curato e stampa del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e diffuso da Poste Italiane. Come previsto dalle linee guida del MISE per l'emissione delle carte valori postali, l’immagine del francobollo viene resa pubblica il giorno stesso dell'emissione. La vignetta raffigura un ritratto di Carlo Azeglio Ciampi, decimo Presidente della Repubblica Italiana, affiancato, in basso a sinistra, dalla bandiera italiana. Completano il francobollo le leggende “CARLO AZEGLIO CIAMPI” e “1920 - 2016”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.



IL CONVEGNO



Le celebrazioni per i cento anni dalla nascita del presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi avvenuta a Livorno avrebbero dovuto fare tappa in città, nello storico teatro Goldoni, con un convegno e la proiezione di un docufilm nel giorno del suo compleanno. Purtroppo come detto, l'emergenza sanitaria ha modificato il programma degli eventi che si svolgeranno quindi solo online. Mercoledì 9 dicembre a partire dalle ore 10 in diretta streaming sul sito web dello Spi Cgil nazionale e di quello della Toscana e sulle rispettive pagine facebook si potrà seguire il convegno dal titolo “A cento anni dalla nascita di Carlo Azeglio Ciampi” organizzato da Spi Cgil nazionale e della Toscana e Fondazione Di Vittorio con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Livorno. Dopo i saluti del sindaco Luca Salvetti e del segretario generale Spi Cgil Livorno Giuseppe Bartoletti si svolgerà la tavola rotonda coordinata da Bruno Manfellotto, editorialista dell'Espresso, a cui interverranno la scrittrice Dacia Maraini, l'economista e europarlamentare Irene Tinagli, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il segretario generale Spi Cgil nazionale Ivan Pedretti.



IL DOCUFILM

Nel pomeriggio del 9 dicembre, alle 17.30, sempre in diretta streaming sul sito web dello Spi Cgil nazionale e di quello della Toscana e sulle rispettive pagine facebook sarà proiettato in prima visione il docufilm “Ciampi. Bella la mi' Livorno” firmato da Marco Guelfi e prodotto da Spi Cgil Toscana, Rai Teche e Solaria film, dedicato al rapporto tra l'ex presidente della Repubblica e la sua città natale. Nel documentario, il cui titolo prende spunto dalla canzone di Bobo Rondelli ”Bella Livorno” presente nella colonna sonora del film, la figura di Ciampi è raccontata attraverso le voci di chi lo conobbe da vicino. Ci sono le interviste al figlio Claudio, al direttore del Vernacoliere Mario Cardinali, a sindaci del passato e del presente.

Al termine della proiezione ne parleranno il regista Marco Guelfi e il segretario generale di Spi Cgil Toscana Alessio Gramolati.