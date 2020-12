Contrordine Galluzzo, problemi tecnici risolti: l'Albero con le sfere resta

Dopo una verifica, niente smontatura per l'installazione di piazza Acciaioli. Serena Perini, Quartiere 3: "L'8 si illumina". Paese diviso, c'è a chi non piace ma per dare un giudizio più appropriato andrà visto con le luci accese

Alla fine, l'Albero con le grosse sfere resta e sarà l'installazione luminosa del Galluzzo per le Festività 2020-2021. Ne dà notizia la presidente del Quartiere 3, Serena Perini: "Abbiamo l’albero. Problemi tecnici risolti. L’8 si illumina". Anche il CCN Galluzzo, guidato da Chiara Zecchi, dà a sua volta l'annuncio: "Accensione l'8 Dicembre!".

Ieri la stessa Perini aveva detto che ne sarebbe arrivato uno nuovo, ma evidentemente i tecnici sono andati oltre l'ostacolo e hanno rimesso l'Albero in condizioni di funzionare. Ora c'è solo da aspettare l'8 dicembre, che sarà martedì, per vedere l'effetto che farà.

Alla fine delle Feste il Quartiere 3 effettuerà un sondaggio e chiederà ai galluzzini quale installazione gradiscono di più, la Stella dell'anno scorso o quest'Albero.

Guardando un po' di commenti ad alcuni post su Facebook e sentendo un po' di persone in giro, l'argomento piace in paese e la popolazione sembra per il momento divisa in maniera abbastanza equilibrata tra fans della Stella e fans dell'Albero. A qualcuno non piace ma per dare un giudizio più appropriato, sarà molto importante vederlo quando sarà illuminato.