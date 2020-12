Galluzzo, smontano l'Albero di piazza Acciaioli: problemi tecnici

Colpo di scena, era appena stato installato. La presidente del Quartiere 3 Serena Perini: "Domani arriva quello nuovo"

Colpo di scena in piazza Acciaioli al Galluzzo: l'Albero con le grandi sfere montato stamattina in vista delle Feste natalizie non funziona e sarà sostituito. "Non abbiamo scherzato con l’albero in Piazza Acciaiuoli. Per problemi tecnici hanno dovuto smontare quello installato oggi. Entro domani sera ci sarà quello nuovo!#Natale#ancoraungiornodipazienza", scrive Serena Perini, presidente del Quartiere 3.

In effetti tanti si stavano domandando perché alle 17 ancora non era stato acceso, mentre le altre luci del paese, sì.

L'Albero è stato messo al posto della Stella che tanto era piaciuta l'anno scorso ai galluzzini. Dopo le Feste ci sarà un sondaggio del Quartiere: quale installazione piace di più?

Certo l'inizio per l'albero non è proprio dei migliori...