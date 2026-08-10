Contromano e semaforo rosso: arrestato 46enne di notte a Firenze

Nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, gli agenti delle Volanti della Questura di Firenze hanno arrestato un uomo di 46 anni con le accuse di fuga pericolosa all’alt e resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata.

Il fatto è avvenuto in viale Matteotti. Una pattuglia di via Zara è stata sorpassata da un motoveicolo che procedeva a forte velocità. Alla guida un uomo dall’atteggiamento sospetto.

I poliziotti hanno deciso di seguirlo per sottoporlo a controllo. Alla vista della volante il conducente ha però accelerato, iniziando una fuga pericolosa tra le auto in transito.

Dopo un inseguimento di diversi minuti il 46enne è stato bloccato. Nel frattempo aveva percorso tratti di strada contromano e attraversato un incrocio con il semaforo rosso.

Durante gli accertamenti gli agenti hanno trovato in suo possesso un piccolo quantitativo di hashish. Dai controlli è emerso inoltre che l’uomo non aveva mai conseguito la patente e che il motoveicolo era sprovvisto di assicurazione e della carta di circolazione.

Per questo è stato sanzionato anche per detenzione di sostanza stupefacente, guida senza patente e senza documenti, e per mancanza di copertura RCA.

Al termine degli atti il 46enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura. Nella mattinata di sabato è stato sottoposto a rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria.