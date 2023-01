Controlli al Ponte della Vittoria: a fine mese la chiusura notturna

Continua il programma di controlli ai ponti eseguito da AVR nell’ambito del Global Service. A fine gennaio sarà la volta del Ponte della Vittoria che, per l’occasione, sarà chiuso in orario notturno. Le prove di carico saranno effettuate mediante l’utilizzo di bilici che verranno parcheggiati sul ponte in varie configurazioni. L’orario individuato è quello dalla mezzanotte alle 5 di martedì 31 gennaio in modo da ridurre l’impatto sulla circolazione. Sul ponte sarà vietato il transito a tutti i veicoli, con deroga solo per i mezzi di soccorso in emergenza; divieti di sosta e transito anche in piazza Vittorio Veneto (lato Cascine).

Ma i provvedimenti interesseranno anche la viabilità limitrofa, compresa quella interna al Parco delle Cascine e i percorsi che conducono al ponte. Quindi saranno chiuse la direttrice piazza di Porta a Prato-viale Fratelli Rosselli in direzione Ponte della Vittoria e quella piazza Vittorio Veneto-lungarno Vespucci-via Magenta. I veicoli provenienti da via Gabbuggiani dovranno svoltare obbligatoriamente verso la Fortezza, quelli in arrivo da viale Belfiore dovranno prendere via delle Porte Nuove o rientrare verso la Fortezza.

Anche i veicoli provenienti da via del Ponte alle Mosse dovranno proseguire verso viale Strozzi come pure quelli in uscita da Corso Italia che potranno rientrare anche in Il Prato.

Per quanto riguarda gli itinerari alternativi, i veicoli superiori ai 35 quintali dovranno utilizzare il Viadotto dell’Indiano visto che su Ponte Vespucci è in vigore il divieto di transito per questa categoria di mezzi.

Nuovo asfalto in via del Massaio. Ma anche lavori alla rete idrica in via Pisana, via Ghibellina e via di San Leonardo. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda le asfaltature, proseguono i lavori in zona viale Corsica. Da lunedì 23 gennaio sarà interessata via del Massaio con chiusura da viale Corsica a via del Ponte di Mezzo. Termine previsto 6 febbraio.