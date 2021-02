"Consorzio di Bonifica 3 non faccia operazioni immobiliari, tantomeno con soldi bollette"

Regione Toscana, approvato ordine del giorno di Stella (FI). "Il presidente CdB venga a riferire in Commissione su volontà affitto sede da 400.000 €"

Firenze, 24 febbraio 2021 - "I Consorzi di Bonifica, e il Consorzio Medio Valdarno nel caso specifico, non possono fare operazioni immobiliari, tanto meno con i soldi delle bollette che chiedono ai toscani, bollette che continuiamo a ritenere illegittime. Per questo chiediamo che le operazioni immobiliari che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha intenzione di portare avanti, vengano bloccate sul nascere, e prima il Presidente del Consorzio venga a illustrare il tutto nella Commissione competente del Consiglio regionale". E' quanto chiede il capogruppo di Forza Italia, Marco Stella, in un ordine del giorno che porta la sua prima firma, approvato oggi in aula da maggioranza e gruppi delle opposizioni. "Il CdB Medio Valdarno - si ricorda nell'ordine del giorno - avrebbe intenzione di prendere in affitto una sede nel Comune di Firenze, per un costo di 400.000 euro annui. Il Consorzio ha anche immobili di proprietà, tra cui la sede di Pistoia".

Pertanto, l'odg chiede che Regione Toscana e Consiglio regionale diano "indicazione al proprio rappresentante nell'assemblea consortile del CdB 3 Medio Valdarno di chiedere il rinvio del punto relativo alla stipula del nuovo contratto di affitto per l'immobile sito a Firenze e alla razionalizzazione delle sedi" e "convocare il Presidente del Consorzio in Commissione al fine di capire la strategia relativa agli immobili e alla motivazione che spinge a prendere in affitto una sede del valore di 400.000 euro", e infine "a verificare, prima di prendere in affitto una nuova sede, la reale esigenza e se l'affitto in questione è congruo con i prezzi di mercato".