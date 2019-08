Consiglio metropolitano: convocate le elezioni

​Seggio in Palazzo Medici Riccardi il 29 settembre: 18 i membri da eleggere da e fra i sindaci e i consiglieri dei Comuni del territorio metropolitano

Il sindaco metropolitano Dario Nardella ha convocato i Comizi elettorali per le elezioni del Consiglio metropolitano della Città Metropolitana di Firenze, che si terranno domenica 29 settembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sede della Città Metropolitana, in Palazzo Medici Riccardi, con le modalità stabilite dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014. I componenti del Consiglio metropolitano, 18 per la Città Metropolitana di Firenze, sono eletti con voto diretto, libero e segreto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze. Sono a loro volta eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Firenze. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei Consiglieri da eleggere e sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le liste dovranno essere presentate all'Ufficio Elettorale della Città Metropolitana di Firenze, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno 8 settembre 2019 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 9 settembre 2019.