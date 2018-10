Congresso ​Sunia Firenze, domani a San Bartolo a Cintoia

Nel pomeriggio l’elezione del segretario

Domani sabato 6 ottobre, a partire dalle ore 10 presso la sala grande riunioni della Casa del Popolo San Bartolo a Cintola, via di San Bartolo a Cintoia 95, Firenze, si svolgerà il 12° Congresso della Federazione provinciale del Sunia di Firenze (“Rigenerazione urbana - Una risposta inclusiva alla domanda debole”). Nella mattinata, dopo la relazione introduttiva della segretaria del Sunia Firenze Laura Grandi, interverranno tra gli altri il sindaco Dario Nardella, l’assessore Sara Funaro e Daniele Barbieri (Segretario Generale Sunia nazionale). Ci saranno alcuni presidenti dei Quartieri, Luca Talluri di Casa Spa, Paola Galgani (segretaria generale Cgil Firenze) e Fulvio Farnesi (Federconsumatori Toscana).



Nel pomeriggio è prevista l’elezione del segretario generale provinciale e delle altre cariche.

Il Sunia ha ufficialmente aperto la stagione congressuale per il rinnovamento dei suoi gruppi dirigenti ai vari livelli di rappresentanza territoriale e per avviare una discussione generale sulla sempre più complessa questione delle politiche abitative nella nostra città metropolitana e nell'intero Territorio nazionale. In questi difficili anni di crisi, il Sunia sta cercando di tenere alta l'attenzione riguardo il crescente disagio abitativo che affligge giovani, pensionati, lavoratori, con un costante impegno per affermare che la Casa è uno dei diritti fondamentali di cittadinanza. Una casa decente ad un prezzo equo dovrebbe essere un diritto fondamentale per tutti, in questo Paese: per la semplice ragione, che senza un rifugio stabile, tutto il resto crolla.