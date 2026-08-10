Confcommercio conferma i vertici

Nuove sfide, nuovi strumenti. Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo punta sull’innovazione per dare futuro ai negozi di quartiere e ha eletto i nuovi vertici per il quinquennio 2026-2031.

Alla presidenza è stato riconfermato Aldo Cursano. Con lui una giunta di 13 membri, tra cui i vicepresidenti tra le quali sono stati riconfermati i cinque vicepresidenti Arrigo Brandini, Francesco Butali, Paolo Mantovani, Alberto Rossi ed Elena Spanò.

Confermato anche il direttore generale Franco Marinoni, affiancato dalla direzione composta da Catiuscia Fei, Sergio Agnelli, Stefano Orlandi, Gabriella Iannotta, Gian Luca Rosai e Lorenzo Rosi.

Il consiglio direttivo conta 46 imprenditori in rappresentanza di commercio, turismo, servizi, professioni e trasporti. Confcommercio Firenze-Arezzo arriva così a oltre 17mila associati e registra un +7% di iscritti tra 2025 e 2026, confermandosi la prima organizzazione di categoria in Toscana.

SADI-MIAC: la tecnologia al servizio dei piccoli

Il primo grande progetto del nuovo mandato si chiama SADI-MIAC: Sistema di Assistenza alle Decisioni Integrato con Modelli Digital Twin e Intelligenza Artificiale per le attività commerciali.

Realizzato insieme all’Università di Firenze – DISIT Lab, a Sintra Consulting e a EngiNe, e finanziato dalla Regione Toscana con il PR FESR 2021-2027, il progetto porta l’IA anche nel commercio di prossimità.

Obiettivo: dare ai piccoli negozi gli stessi strumenti di analisi dati finora riservati ai grandi operatori. Con SADI-MIAC sarà possibile conoscere meglio i flussi di persone, prevedere le tendenze e valutare in anticipo l’impatto delle strategie commerciali.

La sperimentazione è partita nei Centri Commerciali Naturali di via Gioberti a Firenze e di San Giovanni Valdarno, ma il sistema è replicabile in ogni borgo, centro storico e CCN delle due province.

“E se la tecnologia aiutasse i negozi di vicinato a non chiudere? È questa la scommessa” spiega Aldo Cursano. “I nostri soci non ci chiedono più solo rappresentanza sindacale. Vogliono idee, servizi e soluzioni concrete. Con progetti come SADI-MIAC costruiamo il futuro dei nostri 17mila imprenditori e difendiamo il valore economico e sociale del terziario nei territori”.

“Non si tratta solo di far quadrare i bilanci aziendali” aggiunge Cursano. “Si tratta di garantire vivibilità e accoglienza nei quartieri e nei centri storici. È una responsabilità sociale che portiamo avanti con la forza della più grande organizzazione italiana del terziario, Confcommercio Nazionale, che rappresenta oltre 700mila imprese”.I componenti della Giunta 2026-2031

Aldo Cursano, Giuseppe Angiolini, Lorenzo Baronti, Luciano Biondini, Arrigo Brandini, Francesco Butali, Alessandro Costagli, Sonia Dalla Ragione, Paolo Mantovani, Alberto Rossi, Francesco Sanapo, Elena Spanò, Marco Stabile, Federica Vannelli.