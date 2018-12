Conclusa la 18/ma edizione del River to River Florence Indian Film Festival

“Mulk” di Anubhav Sinha, film sul rapporto tra musulmani e hindu, vince il premio River to River Award per il Miglior Film

È Mulk di Anubhav Sinha, legal movie ispirato a un fatto di cronaca sui difficilirapporti di convivenza tra musulmani e hindu, che ruota attorno alle vicende di una famiglia presa di mira dopo un attacco terroristico, ad aggiudicarsi il premio River to River Award come miglior lungometraggio del 18/mo River to River Indian Film Festival. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, martedì 11 dicembre, alla presenza di Selvaggia Velo, direttrice dell’unico festival in Italia interamente dedicato alla cinematografia indiana edell’attrice protagonista Taapsee Pannu.Al centro della trama, una giovane e coraggiosa donna, Aarthi Malhotra Mohammed (interpretata da Pannu) è l’avvocato hindu che lotta per difendere la causa della famiglia musulmana del marito, accusata di essere coinvolta nel piano di un attacco, presa di mira dalla legge e dall’astio della comunità.

La giuria popolare, composta dal pubblico votante in sala, ha assegnato il premio per il miglior documentario a Grandir au Ladakhpellicola di Christiane Mordelet e Stanzin Dorjai, storia della piccola Padma, dodicenne che vive insieme alla sorellina in Ladakh, a Gya, piccolo villaggio a 4300 metri sull’altopiano dell’Himalaya, dove gli abitanti hanno strutturato una società di mutuo aiuto dove i bambini crescono costruendo la propria personalità, integrandosi nel mondo adulto grazie agli insegnamenti dei genitori, dei nonni e della scuola, oltre alla pratica e conoscenza della cultura buddista.

Infine, a vincere il premio per il miglior cortometraggio è stato Everything is upstream corto animato sui sogni di alcuni monaci buddisti, del regista Martin Ponferrada.

I film vincitori, e una selezione del “Best Of” di questa edizione del River to River, saranno proiettati a Milano a febbraio 2018 presso lo Spazio Oberdan(viale Vittorio Veneto, 2)

“La 18/esima edizione del River to River si chiude con delle pellicole significative, un pubblico interessato, tanti ospiti, tematiche diverse e apprezzamenti anche da parte delle istituzioni - spiega Selvaggia Velo, direttrice e ideatrice del festival. Alla fine hanno vinto i film meno commerciali: un cortometraggio sui sogni dei monaci buddisti, un documentario su una bambina che vive in Ladakh e un lungometraggio intenso sul complicato rapporto conflittuale tra hindu e musulmani sul terrorismo e ciò ci fa capire che il pubblico comunque ama e apprezza anche le tematiche di spessore, non solo le commedie o i film leggeri. Al prossimo anno!”

Il River to River Florence Indian Film Festival ha proposto in sei giorni, dal 6 all’11 dicembre, ventisette pellicole tra prime europee e italiane. 35 gli eventi complessivi in programma tra proiezioni, mostre fotografiche, incontri con i protagonisti, lezioni di cucina ed eventi off. Hanno partecipato ospiti internazionali tra cui Akarsh Khurana, regista che ha presentato la commedia on the road Karwaan e la giovane attrice Taapsee Pannu, protagonista di ben due pellicole al festival.