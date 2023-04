Musiche sperimentali e canzoni d’autore al Lumiére

Potrebbero le stelle rappresentare uno spartito? Tra musiche sperimentali e canzoni d’autore, un viaggio alla ricerca di una risposta.

“Qualche tempo fa mi sono posto questa domanda, spinto dalla necessità di cercare nuova musica ed esplorare il rapporto tra di essa e il nostro io profondo. Vorrei raccontarvi di un viaggio incredibile tra la musica e l’Universo. Una ricerca a cui sto lavorando da tre anni.Questo concerto rappresenta un punto di arrivo di un lungo lavoro di scrittura e produzione musicale che investe sia la canzone d’autore sia la musica strumentale propria del mio genere, quello classico sinfonico. “Un punto di arrivo che si presenta dopo anni di lavoro intenso necessario a focalizzare maggiormente lo stile delle composizioni cantautoriali, sempre più marcato nei tratti dell’orchestrazione sinfonica e della sperimentazione.”

Ai brani dell’album d’esordio “Pierfrancesco”, al singolo “Stella marina” – 1,5 milioni di views sui canali social – si aggiungeranno le nuove produzioni, tra cui “L’inizio dei tempi” dall’opera “Concerto per stelle e orchestra”, fulcro del progetto di ricerca musicale su astronomia e musica a cui l’artista sta lavorando. E ancora, durante lo spettacolo le analogie tra carta del cielo e spartito, tra segni zodiacali e note, la sonorizzazione della costellazione della Vergine.

“Sono felice di farvi ascoltare le nuove canzoni, tra cui alcuni brani tratti dalla colonna sonora che ho realizzato per il film ‘Fiabe italiane’ e che è stata pubblicata recentemente con l’etichetta Ululati dall’Underground – spiega Pierfrancesco Nannoni – . Questo concerto rappresenta per me il punto di arrivo di un processo di scrittura che investe sia la canzone d’autore sia la musica strumentale propria del mio genere. Sul palco insieme a me salirà chi mi ha sempre accompagnato in questo lungo viaggio, in primis Giusy Signoretta alla voce. Tutte le orchestrazioni sono eseguite in una versione ridotta per la band che mi accompagna”.

Completano la line up Daniele Belli alla chitarra, Niccolò Magazzini alla batteria, Serena Moroni al violino, Matteo Zecchi al sax, Luca Giachi al basso, Bernardo Sacconi al contrabbasso. Sul palco anche l’étoile Caterina Bulli.

I biglietti per il “Concerto per Stelle e Piccola Orchestra Pop” – posto unico 15 euro – sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).info@teatrolumiere.it – 055.389.0214.

Testo e regia di Pierfrancesco Nannoni

15 aprile 2023 ore 20:45

Pierfrancesco Nannoni: piano, voce, synthGiusy Signoretta: voceNiccolò Magazzini: batteria / percussioniSerena Moroni: 1° violinoDaniele Belli: chitarra acustica ed elettricaLuca Giachi: bassoMatteo Zecchi: sax