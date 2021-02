Concerti video in streaming dal Teatro della Pergola

Quattro Stagioni di Vivaldi eseguite dall’Orchestra Galilei

Proseguono questa settimana i concerti in streaming video degli Amici della Musica di Firenze, realizzati al Teatro della Pergola, l’abituale sede delle loro stagioni, e trasmessi sul canale YouTube dell’Associazione.

Sabato 13 febbraio, alle ore 16.00, si esibirà in concerto l’Orchestra Vincenzo Galilei della Scuola di Musica di Fiesole, con Edoardo Rosadini nel ruolo di concertatore. In programma le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, che verranno trasmesse in streaming in due parti: Primavera ed Estate nel concerto di sabato, Autunno ed Inverno la settimana successiva, 20 febbraio, sempre alle 16.00.

I quattro Concerti vivaldiani, i primi della raccolta Il cimento dell’armonia e dell’inventione (1725), vedranno impegnati nei ruoli solistici Wenxiao Zou (La Primavera) e Daniele Dalpiaz (L’Estate), allievi di Èva Erna Szabó alla Scuola di Musica di Fiesole. La settimana successiva, invece, L’Autunno e L’Inverno saranno affidati rispettivamente ad Angela Tempestini, allieva di Boriana Nakeva, e Matilde Urbani, allieva di Duccio Ceccanti.

I concerti sono in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole, prestigiosa istituzione formativa del territorio, che in questi mesi segnati dalla pandemia ha cercato di portare avanti quanto più possibile l’attività didattica in presenza, che culmina ora nella possibilità per alcuni dei suoi migliori allievi di calcare il palco del Teatro della Pergola, pur nel quadro delle norme in vigore.

E’ la prima volta che gli Amici della Musica, attraverso le nuove tecnologie, realizzano una programmazione vera e propria oltre alla trasmissione del materiale tratto dal proprio archivio e lo fanno a partire dai nuovi talenti, forse coloro che più di tutti soffrono dell’impossibilità di suonare dal vivo in questo periodo segnato dall’emergenza Covid-19.

Maggiori informazioni sul sito www.amicimusicafirenze.it.

IL PROGRAMMA

Concerti in streaming video dal Teatro della Pergola

sul Canale YouTube degli Amici della Musica

Info: www.amicimusicafirenze.it

Entrambi i concerti sono in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole

Sabato 13 febbraio, ore 16.00LE QUATTRO STAGIONI

Orchestra Vincenzo Galilei

Edoardo Rosadini concertatore

Wenxiao Zou violino

Daniele Dalpiaz violino

A. VIVALDI – La Primavera, Concerto n. 1 in Mi Maggiore op. 8, RV 269A. VIVALDI – L’Estate, Concerto n. 2 in Sol Minore op. 8, RV 315

Sabato 20 febbraio, ore 16.00LE QUATTRO STAGIONI

Orchestra Vincenzo Galilei

Edoardo Rosadini concertatore

Angela Tempestini violino

Matilde Urbani violino

A. VIVALDI – L’Autunno, Concerto n. 3 in Fa Maggiore op. 8, RV 293A. VIVALDI – L’Inverno, Concerto n. 4 in Fa Minore op. 8, RV 297

AMICI DELLA MUSICA FIRENZE

tel 055/607440 - www.amicimusicafirenze.it