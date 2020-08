Concerti omaggio a Mina nell'estate toscana

Greta Panattieri “With love” al Bar del Porto a Porto Ercole. Altro appuntamento venerdì 14 ad Altopascio

Domani Greta Panettieri – una delle voci più incantevoli del panorama italiano e internazionale – si esibirà al Bar del Porto, lo storico locale per moltissimi anni luogo di incontro preferito dal jet set internazionale, che Fabrizio Capua, Presidente e Amministratore Delegato di Caffè Mauro e Presidente della holding Capua Investments,ha recentemente riportato a nuova vita. Greta Panattieri – ospite di “Waves of Music”, con artisti di rilievo del panorama musicale italiano e internazionale, con emozionanti notti di musica, in riva al mare e sotto le stelle di Porto Ercole – presenterà “With Love”, l’ultimo album che sta sbancando i botteghini dei teatri e dei Festival italiani e stranieri. L’evento è organizzato nel massimo rispetto della sicurezza e di tutte le normative in vigore che richiedono la prenotazione obbligatoria del proprio posto allo 0564 819000 o 347 3830876.

Greta Panettieri, cresciuta artisticamente a New York, con 8 album all’attivo e riconoscimenti in USA ed Europa, regalerà una serata tra jazz pop, atmosfere brasiliane e un omaggio a Mina, accompagnata al piano dal compositore e arrangiatore Andrea Sammartino. Da Vasco a Phil Collins, da Lucio Dalla ai Supertramp, da Pino Daniele a Stelvio Cipriani: nel nuovo album la giovane cantante e compositrice si è sbizzarrita ad arrangiare a quattro mani con il producer Sammartino alcuni dei suoi brani preferiti.

"Le canzoni che abbiamo deciso di reinterpretare – commenta l’artista – sono grandi successi che appartengono al nostro passato: hanno per noi un forte potere rievocativo e già dalle prime note sono in grado di portarci indietro nel tempo, come in un salto quantico, facendoci vivere le stesse emozioni di quegli anni."

Proprio come il Bar del Porto vuole rievocare la dolce vita degli anni d’oro italiani: sarà un connubio imperdibile. Da New York all’Italia, dai maggiori Festival e Club Italiani alla televisione. È una delle voci più incantevoli del panorama italiano e internazionale, una musicista dalla personalità vulcanica che sta facendo sempre più parlare di sé in Italia e all’estero. Non solo cantante e compositrice, ma anche polistrumentista - suona il violino, la chitarra, il pianoforte - ed autrice di testi anche per le canzoni dei suoi colleghi (Gege’ Telesforo, Ainè). Il JAZZIT AWARD 2015 la consacra come una delle migliori cantanti jazz italiane.

Spettacolo con i grandi classici dell’artista più amata della canzone italiana: ad Altopascio, venerdì 14, arriva il concerto-omaggio a Mina, con Chiara Galeotti e il suo Quartet. L’appuntamento è per le 21.15 in piazza Ricasoli e l’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L’evento rientra nella rassegna “Agosto a teatro”, promossa dall’amministrazione D’Ambrosio con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo. Il concerto ripercorre i grandi successi della più celebrata artista della canzone italiana per poi spaziare tra altri giganti, che hanno firmato brani da lei interpretati, da Modugno a Battisti passando per Carosone. Chiara Galeotti, giovane artista apuana, già protagonista dei tour di Frozen e del Trono di Spade, sarà accompagnata da Lorenzo Bertelloni al piano (già a fianco di artisti italiani e internazionali come Andrea Bocelli, Lionel Richie, John Legend, Francesco Gabbani e molti altri), Lorenzo Pitanti alla chitarra e Jonathan Tenerini alla batteria. Secondo appuntamento, quindi, del gradito ritorno dello spettacolo del vivo ad Altopascio: le piazze della città e delle frazioni ospitano eventi di musica e teatro, il tutto all’insegna dello slogan #IoScelgoAltopascio, che rappresenta il filo conduttore per la rinascita economica, commerciale, culturale e turistica della nostra cittadina nel post-Covid. Sempre venerdì, inoltre, i commercianti del centro storico accoglieranno cittadini e visitatori per una serata all’insegna dello shopping serale, tra saldi, aperitivi, cene, locali aperti sotto le stelle e musica in sottofondo, con via Cavour chiusa alle macchine per diventare, ancora una volta, una grande area pedonale.