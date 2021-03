Presentazione, in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Firenze, del libro di Laura Artioli giovedì 4 marzo alle ore 17

Nell’ambito delle iniziative che il Comune di Firenze organizza in occasione della “Giornata internazionale della donna”, giovedì 4 marzo alle ore 17, si terrà la presentazione del libro di Laura Artioli “Con gli occhi di una bambina. Maria Cervi, memoria pubblica della famiglia”. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Just Women Firenze e la Presidenza del Consiglio comunale e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Firenze: https://bit.ly/3dVIwlX.

Partecipano all’incontro il presidente del Consiglio comunale Luca Milani e la presidente della IX Commissione consiliare (Istruzione, formazione, lavoro) Laura Sparavigna.

Modera: Giacomo Rosa, insegnante di lettere.

Introdurranno: Alessandra Nardini, assessora al lavoro della Regione Toscana

Benedetta Albanese, assessora al lavoro del Comune di Firenze

Rappresentanti dell’Associazione Just Women Firenze

Interventi di Laura Artioli, autrice

Anna Bigi, figlia di Maria Cervi

Fulvia Alidori, scrittrice di libri per bambini

Vania Bagni, presidente ANPI - Firenze

Diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Firenze: https://bit.ly/3dVIwlX.