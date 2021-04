Comuni in pillole: uno strumento per capire meglio la Toscana

Tornano i "Comuni in pillole", la pubblicazione on line di Anci Toscana che offre il quadro sintetico e facilmente consultabile dei dati salienti che riguardano la nostra regione relativi al 2020. Uno strumento agile, che ha l‘obiettivo di far conoscere meglio i nostri Comuni e far comprendere a tutti, in particolare ai nostri amministratori, quale sia la ‘fotografia’ dei fenomeni nella loro dimensione territoriale e nella loro evoluzione. Dunque mappe e schede che offrono una fotografia della Toscana: dalla popolazione alle imprese, dagli aspetti sociali a quelli istituzionali, dalla mobilità all’economia.

"E quest’anno - spiega il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni - siamo stati particolarmente tempestivi, poiché i nostri uffici sono riusciti ad elaborare su base comunale e annuale, i numeri che Istat ha appena reso noti aggregati su base provinciale e mensile. Un’anteprima preziosa".

Come mostrano i grafici e le mappe, il dato più significativo è che la Toscana nel 2020, rispetto all'Italia, ha una riduzione annuale della natalità maggiore (-4,8% invece di -3,8%); mentre la variazione della mortalità (sebbene drammaticamente alta a causa dell'emergenza covid) è minore di quella italiana (+10,2% rispetto a +17,6% ). Il saldo migratorio comunque non compensa il saldo naturale (ovvero la differenza tra nascite e decessi) per cui la Toscana "perde" complessivamente 24.222 abitanti.