Firenze, commercianti e artigiani si scatenano contro la ztl no stop

L'annuncio del Comune del prolungamento dal 21 giugno compatta le categorie: "Provvedimento economicamente dannoso, scoraggia i fiorentini e concede il centro solo ai turisti"

(DIRE) Firenze, 30 mag. - Contro la ztl non stop di Firenze del venerdì e del sabato (fino alle 3 di domenica notte), al via dal 21 giugno come annunciato ieri dal Comune, si sollevano le voci di Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato. Il provvedimento, spiegano compatte, nei fatti "si dimostra inutile, mette in difficoltà molte attività economiche e limita la possibilità per tutti i fiorentini e le loro famiglie di accedere facilmente alla parte centrale della citta'".

L'esperienza della ztl, in sostanza, "non ha mai risolto il problema della vivibilità del centro storico, né quello di una sua ordinata fruizione". Per questo "proseguire con le chiusure ad oltranza del traffico suona come una scelta superata e dannosa, perché scoraggia i fiorentini e relega questa parte di città solo ai turisti". Secondo le quattro associazioni, quindi, "l'unico modo valido per reprimere il fenomeno della sosta selvaggia in centro, resta quello di garantire il controllo del territorio con una maggiore presenza della polizia municipale e con l'applicazione delle sanzioni a chi le merita".

Rispetto poi agli sconti sui parcheggi, pur esprimendo apprezzamento per l'iniziativa sollecitata dalle categorie, le sigle ritengono che "si debba fare di più. In particolare, per favorire l'accessibilità del centro storico le agevolazioni dovrebbero essere applicate tutti giorni della settimana dalle ore 20 alle 8, anche ai parcheggi di Beccaria, Sant'Ambrogio, Binario 16 e Oltrarno.