Comando Scuola Militare 'Douhet': passaggio di consegne

Lunedì 1 settembre 2026, a partire dalle ore 10:00 presso il Piazzale Bandiera dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, si svolgerà la Cerimonia di Passaggio di Consegne tra il Colonnello Mauro Nazzi, Comandante uscente della Scuola Militare “G. Douhet” ed il Colonnello Armando Giuranna, Comandante subentrante, alla presenza di numerose autorità civili, religiose e militari.

Lo schieramento sarà composto dal personale del quadro permanente ed allievi della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, dalla Bandiera d’Istituto della Scuola, dal Gonfalone della Regione Toscana, unitamente ai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. La Douhet è il liceo dell’Aeronautica Militare che svolge i corsi dell’ultimo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. La formazione umanistica e scientifica, prevista dal Piano d’Offerta Formativa in aderenza ai programmi ministeriali previsti per il triennio conclusivo del Liceo Classico e Scientifico, è supportata da molteplici attività culturali, sportive e d’istruzione.

Inaugurata nel 2006, la Scuola, ha visto negli anni giurare più di 600 allievi appartenenti ai corsi Astro, Bora, Crono, Dardo, Espero, Fides, Ghibli, Iris, Lyra, Mito, Nadir, Omega, Perseo, Rigel, Sirio, Taurus, Ursa, Vega, Zenit e Astro II.

La programmazione didattica è sviluppata a tempo pieno con modalità organizzative di tipo collegiale e comporta inoltre una forte interazione tra l’ambiente scolastico e la comunità locale, con particolare riferimento al contesto artistico e culturale della città di Firenze.Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita degli allievi, sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per affrontare le sfide del domani.