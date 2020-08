Collodi, il fascino della Casa delle Farfalle

Sono tornati a volare i colorati esemplari tropicali ed equatoriali

La Casa delle Farfalle di Collodi si sta popolando di colorati esemplari delle zone tropicali ed equatoriali. Dopo lo stop dovuto al Covid, tornano anche le farfalle nella serra tropicale che ospita uccellini, piranha e altri animali e insetti di terre lontane. La visita è compresa nel biglietto di ingresso al Parco Policentrico Collodi-Pinocchio per amanti di botanica, di arte e architettura e famiglie con bambini.

Un unico biglietto per visitare il Giardino Garzoni di Collodi e la Casa delle Farfalle, il Parco monumentale di Pinocchio di arte contemporanea dedicato al burattino e comprensivo delle attività per i bambini che lo circondano (Museo Interattivo, vecchie giostrine, percorsi avventura per i bimbi dai 5 anni, laboratorio “nasino di pinocchio”, i burattini di Mangiafoco tutti i giorni alle 12 e alle 16, giochi di acqua una volta con animatori ed educatori del parco. Inoltre il 13/14/15/16 e il 22/23/24 agosto anche le magie di Mangiafoco,).

Il parco policentrico di Collodi-Pinocchio è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19. Ultimi ingressi alle 18. La prenotazione è possibile con l’acquisto del biglietto online.

Per informazioni: www.pinocchio.it