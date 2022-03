Cocktail: si celebra il Negroni al Golf Ugolino

Al circolo del Golf dell’Ugolino il 20 e 29 marzo si terranno due giornate dedicate al Negroni di Fosco Scarselli, uno dei cocktail più amati e rinomati di sempre della tradizione italiana. Vermouth, gin e bitter in un tumbler basso ben decorato per dare quel tocco di eleganza in più che ben si addice a un Conte.

Ecco l’aperitivo inventato a Firenze intorno agli anni Venti dal Conte Camillo Negroni con il barman Fosco Scarselli al Caffè Casoni, ex bar Giacosa di via de’ Tornabuoni, divenuto uno dei drink italiani più̀ famosi e riconosciuto ufficialmente dall’I.B.A (International Bartenders Association).

Scarselli fu il primo barman del Golf Ugolino, chiamato dal Conte Giuseppe Della Gherardesca, allora presidente del Circolo.

Fosco Scarselli deliziò i soci e i fiorentini fino agli anni Sessanta. Il banco del bar, utilizzato ancora oggi, come tutta la struttura, è sotto la tutela delle belle arti.

Fosco Scarselli dietro il bancone del Circolo del Golf dell’Ugolino. In onore di questi tempi domenica 20 marzo si terrà la gara di golf “Il Negroni di Fosco Scarselli” ed a conclusione della giornata i Barman dell’A.B.I Professional (Associazione Barman Italiani) presenteranno la ricetta originale del Negroni nel banco bar dove lavorò lo stesso Scarselli.

Invece il 29 marzo si terrà il Campionato Regionale sez. Toscana “A.B.I Professional”. Durante questa sfida verranno nominati tre vincitori che si sfideranno a loro volta alla finale nazionale. I Cocktail che presenteranno sono attualmente sconosciuti, entrerà in gioco l’estro creativo dei partecipanti. Successivamente verrà organizzata una seconda gara riservata agli aspiranti barman in onore di Umberto Caselli, venuto a mancare lo scorso anno. A conclusione aperitivo e cena in collaborazione con A.B.I Professional e con A.M.I.R.A. Per prenotazioni della cena contattare il numero 3807709090