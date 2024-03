Club Lotus Italia, Pasquetta in pista

Motori accesi, ancora una volta, per i soci di Club Lotus Italia. Il secondo appuntamento della stagione di "CLI Trophy 2024", la Lotus series targata CLI, si terrà sul tracciato di Varano de' Melegari nella giornata di Pasquetta, lunedì 1°aprile. I partecipanti sono pronti a scendere in pista e a vivere un'esperienza adrenalinica tra i cordoli del circuito parmense.

Come già avvenuto durante il primo evento del Mugello, anche a Varano i piloti disporranno di ben quattro turni, esclusivi Lotus e cronometrati. Ciascun turno sarà preceduto da briefing tecnici mentre le vetture potranno usufruire dell'assistenza specializzata Lotus offerta da Team Santilli di Perugia. I driver saranno accolti nell'area paddock e hospitality CLI, con accreditamento, colazione, pranzo e consegna dei riconoscimenti finali.Già a partire dalla serata di oggi domenica 31 marzo alcuni partecipanti, provenienti da varie regioni italiane e dalla Svizzera, sono attesi nelle vicinanze del circuito per la cena sociale e il pernottamento.L'evento di Varano rappresenta l'anticipazione di una stagione in pista molto ricca per i soci CLI: a seguire si terranno infatti, in ordine, la tappa estera sul Lotus Test Track di Hethel, in Inghilterra, e quelle di Misano, Franciacorta, Vallelunga e Cremona.

Non solo vetture Lotus, moderne e d'epoca, ma anche vetture derivate, quali Caterham 7 ed Opel Speedster, sono le grandi protagoniste, attese da CLI.

CLUB LOTUS ITALIA – Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è il principale e più longevo Lotus club della penisola, con oltre 460 tesserati e 12 anni di attività. L’associazione, con sede in Toscana, a Montecatini Terme, ha rilevanza non solo nazionale (vantando soci in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia) ma anche internazionale (con soci dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Belgio). Con ben 8 eventi all’anno, suddivisi tra strada e pista, Club Lotus Italia è da annoverare tra i Lotus Club più attivi al mondo.