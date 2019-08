Città metropolitana di Firenze: ecco i principali cantieri

Zona per zona, l'elenco dei lavori in programmazione. Per una frana sull'Imprunetana per Pozzolatico in un tratto senso unico alternato fino alla primavera 2020. Publiacqua, in via del Presto di San Martino intervento su fognatura con chiusura strada fino al 30 settembre

Questi i principali cantieri previsti sulle strade della Città Metropolitana di Firenze a partire da oggi lunedì 19 agosto.

Sulla strada provinciale 39 di Panna per taglio alberature, senso unico alternato e brevi chiusure temporanee, con orario lavori 08.00/18.00, nel tratto di porzioni saltuarie e diverse dell´intero tracciato, nei Comuni di Scarperia e San Piero e di Barberino di Mugello, fino al 30/08/2019.



MUGELLO



Sulla strada provinciale 556 Londa-Stia per ingombro della carreggiata causato da movimento franoso, chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, nel tratto al km 10+000 circa, nel Comune di Londa, fino al 31/12/2019.



Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di sistemazione plano-altimetrica della S.P. 8 e della S.P. 107 connessi alla realizzazione dell´ampliamento della terza corsia dell´Autostrada A1, senso unico alternato, con orario lavori 07.00/18.00, nel tratto dal km 6+700 al km 16+000 circa, in tratti saltuari e diversi, fino al 01/11/2019.



Sulla strada provinciale 117 di San Zanobi per lavori di realizzazione infrastruttura in fibra ottica, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto km 0+000 al km 0+300 circa nel Comune di Firenzuola, fino al 01/10/2019.



Sulla strada provinciale 503 del Passo del Giogo per lavori di realizzazione infrastruttura in fibra ottica, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto dal km 7+205 al km 7+360 circa, nel Comune di Firenzuola, fino al 01/10/2019.



Sulla strada provinciale 117 di San Zanobi per lavori di riqualificazione e manutenzione delle pavimentazioni, senso unico alternato, con orario 7,00/18,00, nel comune di Firenzuola, nel tratto fra le progressive chilometriche da 0+000 a 17+500, fino al 30/09/2019.



Sulla strada provinciale 91 di Pomino per permettere il transito dei mezzi della Ditta incaricata della fornitura di CLS, fino al cantiere dove sono in corso opere di costruzione di un fabbricato rurale, deroga al divieto di transito per i veicoli con massa complessiva superiore a 35 quintali, nel tratto dall´intersezione con la S.S. 67 "Tosco-Romagnola" fino al km 1+500 c.a., Comune di Rufina, fino al 30/09/2019.



Sulla strada provinciale 551 traversa del Mugello per lavori di realizzazione di una passerella pedonale sul ponte del torrente Rimaggio orario 07:00-20:00, istituzione di un senso unico alternato , nel tratto al km. 22+200 circa, nel Comune di Dicomano, fino al 06/09/2019.



Sulla strada provinciale 102 della Casa al Vento per lavori di asfaltatura, senso unico alternato, nel tratto dal km 2+350 al km 5+000 circa nel Comune di Vaglia, fino al 31/08/2019.

Analogo provvedimento sulla S.P. n.°103 "Di Bivigliano" dal km 0+000 al km 0+430 circa, nel Comune di Vaglia



Sulla strada provinciale 551 traversa del Mugello per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona Manutenzione 2 - C.O. Borgo San Lorenzo, senso unico alternato, nel tratto al km 12+600 circa, al km 18+050 circa, al km 19+600 circa ed al km 21+400 circa, con orario 08.00/20.00, fino al 31/08/2019.



Sulla strada provinciale 41 di Sagginale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona Manutenzione 2 - C.O. Borgo San Lorenzo, senso unico alternato, con orario 08.00/20.00, nel tratto al km 10+000 circa, al km 12+400 circa, al km 12+800 circa ed al km 13+200 circa, fino al 31/08/2019.



Sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona Manutenzione 2 - C.O. Borgo San Lorenzo, senso unico alternato, con orario 08.00/20.00, nel tratto al km 18+700 circa, fino al 31/08/2019.





VALDARNO



Sulla strada provinciale 16 Chianti-Valdarno per deformazioni geometriche che hanno interessato le murature del ponte presso il km. 5, istituzione del senso unico alternato e divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t., nel tratto in corrispondenza del ponte al km. 5 circa SP 16 "Chianti-Valdarno", fino al 31/12/2019.

i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. saranno deviati via SR 222-SP 66



Sulla strada provinciale 17 Alto Valdarno per ripristino muratura, senso unico alternato in orario 08:00/18:00, nel tratto dal km. 8+900 al km. 9+200, fino al 30/09/2019.



Sulla strada provinciale 556 Londa-Stia per ripercussione dei lavori di messa in sicurezza del Ponte sul Torrente Moscia, chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, nel tratto dal km 0+000 al km 0+250 circa (in corrispondenza dell´intersezione con Via Armando Cecchini), fino al 30/09/2019.



Sulla strada regionale 69 di Val dArno per lavori di realizzazione della nuova rotatoria del casello Autostradale di Reggello-Incisa Valdarno, Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e su tutta l´area interessata dal cantiere, nel tratto dal km 16+200 al km 16+600 circa, nel Comune di Reggello, fino al 24/09/2019.

STOP ed obbligo di svolta a destra in uscita dal parcheggio pubblico



Sulla strada provinciale 86 Reggello-Donnini-Tosi per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, istituzione di un senso unico alternato orario 08:00-18:00, nel tratto dal km. 9+300 al km 10+000 loc. Donnini, fino al 30/08/2019.





CHIANTI VAL DI PESA



Sulla strada regionale 2 Cassia per lavori inerenti la valutazione dello stato di conservazione del ponte, istituzione di restringimento della carreggiata, nel tratto dal km dal km 270+450 al km 270+600 circa, nei Comuni di Barberino e Tavarnelle e di San Casciano Val di Pesa, fino al 31/12/2020.



Sulla strada regionale 2 Cassia per lavori di allacciamento utenze sulla rete idrica La Botte e di ripristino definitivo del manto stradale, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto dal km 271+685 al km 275+770 circa nel Comune di San Casciano Val di Pesa, fino al 30/09/2019.



Sulla strada regionale 2 Cassia per lavori di adeguamento barriere stradali, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto dal km 268+400 al km 269+900 circa nel Comune di Tavarnelle e Barberino, fino al 27/09/2019.



Sulla strada regionale 2 Cassia per lavori di urgenti di potenziamento idrico "La Botte-Sambuca" III° Stralcio, istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 270+000 al km 271+685 circa, nel Comune di San Casciano Val di Pesa, fino al 15/09/2019.



Sulla strada provinciale 94 Chiantigiana per lavori di potenziamento idrico "La Botte-Sambuca", chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia in orario 07.00/19.00, nel tratto dal km 0+000 al km 1+435 per sezioni di circa 400 metri, nel Comune di San Casciano Val di Pesa, fino al 21/08/2019.

Garantito il transito ai mezzi delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, 118 e mezzi di soccorso. Ogni tratto eseguito viene riaperto al traffico prima di procedere al proseguimento della fase successiva.



AREA FIORENTINA



Sulla strada provinciale 12 Val di Pesa per presenza di cantiere per la realizzazione della Variante di San Vincenzo a Torri, limitazione di velocità a 30 km/h, nel tratto dal km 9+000 al km 9+720 circa e dal km 10+400 al km 10+830 circa, nel Comune di Scandicci , fino al 07/03/2021.



Sulla strada provinciale 70 Imprunetana per Pozzolatico per lavori di messa in sicurezza della strada interessata da movimento franoso, istituzione di un senso unico alternato, nel tratto al km 2+700 circa, nel Comune di Impruneta, fino al 12/04/2020.



Sulla strada provinciale 130 panoramica di Monte Morello per realizzazione di un by-pass temporaneo, senso unico alternato regolato a vista e divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nel tratto dal km 7+150 al km 7+250 circa, nel Comune di Sesto Fiorentino, fino al 21/12/2019.



Sulla strada provinciale 107 di Legri e del Carlone per lavori di sistemazione plano-altimetrica della S.P. 8 e della S.P. 107 connessi alla realizzazione dell´ampliamento della terza corsia dell´Autostrada A1, senso unico alternato, con orario lavori 07.00/18.00, nel tratto dal km 0+000 al km 1+000 circa, nel Comune di Calenzano, fino al 01/11/2019.



Sulla strada provinciale 3 Chiantigiana per Val di Greve per lavori di realizzazione nuova adduttrice acquedotto di Impruneta, senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri e limitazione di velocità, nel tratto dal km 1+400 al km 3+500 circa, nel Comune di Impruneta, fino al 16/10/2019.



Sulla strada provinciale 107 di Legri e del Carlone per lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, istituzione di senso unico alternato orario 06.00/19.00, nel tratto dal km 0+800 al km 5+600 circa, nel Comune di Calenzano, fino al 06/09/2019.



Sulla strada provinciale 3 Chiantigiana per Val di Greve per lavori di scavo a cielo aperto per posa nuova adduttrice acquedotto Sibille-Calcinaia, senso unico alternato, nel tratto dal km 1+430 al km 1+615 circa, nel Comune di Impruneta, fino al 31/08/2019.



Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per effettuare lavori di completamento rotatoria, ultimazione ramo rotatoria per accesso al centro abitato, ultimazione impianti, idraulica, sistemazione a verde e posa barriere di sicurezza, istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 7+400 al km 7+800 circa in località Carraia nel Comune di Calenzano , fino al 31/08/2019.

Proroga ordinanza n.196 del 25/01/2019



Sulla strada provinciale 92 Grevigiana per Mercatale per lavori di realizzazione nuova adduttrice acquedotto Calcinaia-Borromeo, istituzione di senso unico alternato, nel tratto dal km 0+680 al km 2+100 circa, nel Comune di San Casciano Val di Pesa , fino al 31/08/2019.





FIRENZE-PISA-LIVORNO



Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per intervento di ripristino frana, chiusura dell´uscita verso Via Quaglierini in direzione Mare, nel tratto al km 79+865 direzione Livorno, fino al 07/01/2020.



Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per interventi di adeguamento e messa in sicurezza, chiusura della corsia di marcia, nel tratto dal km 16+600 al km 17+300 in direzione Mare, fino al 30/09/2019.



Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per interventi di adeguamento e messa in sicurezza, chiusura della rampa in uscita dalle ore 06.00 del 24/07/2019 alle ore 24.00 del 30/09/2019, nel tratto svincolo di Montelupo in direzione Mare, fino al 30/09/2019.



Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, chiusura della corsia di sorpasso, nel tratto dal km 16+400 al km 19+600 in direzione Mare e dal km 19+900 al km 17+000 in direzione Firenze, fino al 20/08/2019.





EMPOLESE-VALDELSA



Sulla strada regionale 429 di Val d'Elsa per apertura rotatoria sulla variante SRT 429, istituzione del limite di velocità a 50 km/h e del divieto di sorpasso sulla rotatoria in entrambi i sensi di marcia, nel tratto intersezione con via Sanminiatese nel comune di Castelfiorentino in Località Dogana, fino al 31/12/2019.



Sulla strada provinciale 4 Volterrana per lavori di scavo per posa cavi in fibra ottica , senso unico alternato orario 07.00/18.00, nel tratto al km 46+590 circa, nel Comune di Gambassi Terme, fino al 31/10/2019.



Sulla strada provinciale 11 Pisana per Fucecchio per effettuare in sicurezza accertamenti tecnici sull´impalcato del Ponte alla Motta, chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, nel tratto al km 4+000 circa (in corrispondenza del Ponte alla Motta), nei Comuni di Empoli e Cerreto Guidi, fino al 31/08/2019.

Proroga ordinanza n.°417 del 22/02/2019



Sulla strada provinciale 79 Lucardese per lavori di ripristino movimento franoso, istituzione di senso unico alternato dalle ore 08.00 del giorno 10/08/2019 fino al termine dei lavori , nel tratto al km 6+100 circa, nel Comune di Montespertoli, fino al 31/08/2019.



Le notizie sono fornite in base alla programmazione dei lavori stradali. A seguito delle condizioni meteo o di esigenze dei cantieri possono verificarsi situazioni diverse da quelle indicate.

Anche Publiacqua informa i cittadini sui cantieri che si aprono oggi sulla rete idrica di Firenze che potrebbero avere effetti sul traffico locale:

- Piazza Ubaldino Peruzzi (angolo via dell’Antella), riparazione pozzetto fognario con restringimento carreggiata;

- via del Presto di San Martino, intervento su fognatura con chiusura strada fino al 30 settembre;

- via Nicola Porpora (altezza civico 28), riparazione rete con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata;

- via Cherubini (altezza civico 14), lavoro su contatore con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata.