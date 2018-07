Ciompi, manca poco all'apertura della nuova piazza in centro storico

Un'oasi verde in centro storico, un degno spazio per la Loggia di Giorgio Vasari

In corso le opere di decoro da parte dei giardinieri comunali. Il presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci esclama "La piazza sarà bellissima e il nuovo mercato in Annigoni fantastico".

Mentre la piazza dei Ciompi finisce di prendere forma, in piazza Ghiberti - Largo Annigoni sarà allestito il nuovo mercato delle Pulci all'interno di strutture idonee ad ospitare gli ambulanti a posto fisso dell'antiquariato fiorentino.



Un successo per gli assessori Giovanni Bettarini e Cecilia Del Re che si sono recentemente avvicendati dopo anni di attesa e di polemiche per lo stato del vecchio mercato, noto ai turisti e ben descritto nelle guide internazionali, ma invivibile a detta di operatori e frequentatori a causa delle strutture e del selciato ricco di avvallamenti e toppe.

Dal 1966 al 2016 ci sono state baracche in vetro e lamiera, coperte in eternit, le polemiche di chi rimpiange la location mercatale sono state in parte mitigate dalla destinazione d'uso dello spazio che sarà ancora riservato a mercati e fiere rionali.

Molti i residenti che plaudono alla rinascita di un luogo perso nella memoria di un rione che, nonostante tutto, continua a resistere nella sua tradizione urbanistica fiorentina.