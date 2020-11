Cinema: Greta Thunberg nella prima giornata della 61^ edizione del Festival dei Popoli

Il documentario I am Greta su MioCinema con l'Odeon

Firenze, 14 novembre– Da sabato 14 Novembre, scegliendo il Cinema Odeon di Firenze sulla nostra piattaforma web MIOCINEMA, insieme a Fridays For Future Firenze, uno dei film-evento più attesi della stagione, I AM GRETA – UNA FORZA DELLA NATURA. Nell’agosto del 2018, Greta Thunberg, una studentessa svedese di quindici anni, comincia uno sciopero per il clima, ponendo una domanda agli adulti: se a voi non interessa il mio futuro sulla Terra, perché a me dovrebbe interessare il mio futuro a scuola? Nel giro di qualche mese, il suo sciopero si trasforma in un movimento globale. Greta, una tranquilla ragazza svedese è ora un’attivista di fama mondiale. Il team ha seguito la giovane attivista dal suo primissimo giorno di sciopero. Un intimo documentario, il primo lungometraggio, che racconta la storia dell’adolescente attivista per il clima Greta Thunberg attraverso filmati avvincenti e mai visti prima, diretto dal regista svedese Nathan Grossman. A partire dallo sciopero scolastico solitario per una giustizia climatica fuori dal parlamento svedese, Grossman segue Greta – una timida studentessa con la sindrome di Asperger – nella sua ascesa alla ribalta e nel suo impatto globale galvanizzante che ha scatenato scioperi scolastici in tutto il mondo. Il film culmina con il suo incredibile viaggio nel 2019 in barca a vela nell’Oceano Atlantico per raggiungere New York e parlare all’ONU durante il Summit sul clima.

Greta Thunberg, Patti Smith e Win Wenders sono i protagonisti dei documentari della prima giornata della 61^ edizione del Festival dei Popoli, domenica 15 novembre, sulla piattaforma Più Compagnia, la sala virtuale del cinema La Compagnia in collaborazione con MyMovies.it Tutti i film saranno visibili sulla piattaforma e on demand nei giorni successivi secondo le indicazioni segnalate. In prima italiana la proiezione di “Now”di Jim Rakete (distribuito da Wanted Cinema nel 2021), documentario sulla spinta dei giovani attivisti decisi a sollecitare risposte e azioni da parte dei politici sulla problematica del cambiamento climatico, con la volontà di trovare modi nuovi e alternativi per vivere un futuro sostenibile. Tra i protagonisti del film Greta Thunberg, Luisa Neubauer (Fridays for Future), Felix Finkbeiner (Plant for the Planet) e Nike Mahlhaus (Ende Gelände), con testimonianze di tante celebrità tra cui Patti Smith e Wim Wenders.