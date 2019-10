Cinema: "Chang" musicato dal vivo, inaugura il Seeyousound

L'International Music Film Festival parte venerdì 11 ottobre (ore 21) al cinema La Compagnia di Firenze

Firenze, 10 ottobre – La proiezione musicata dal vivo dello storico documentario Chang (del 1927)di Merian Cooper e Ernest Schoedsack - già autori di King Kong e girato cinque anni prima del mitico blockbuster – inaugura Seeyousound - International Music Film Festival, venerdì 11 ottobre, alle ore 21, al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour, 50/r, ingresso 6 euro, fino al 13/10).

La proiezione, in collaborazione con il Festival dei Popoli, sarà accompagnata dalla sonorizzazione dal vivo ad opera di Projec-To, collettivo sospeso tra elettronica e visual, nato nel 2015 dalla mente del compositore Riccardo Mazza e dalla videomaker Laura Pol.

Schoedsack e Cooper erano due documentaristi alla ricerca di luoghi esotici dove realizzare film che mettevano in gioco una visione mitica del rapporto uomo-natura, senza timore di ibridare documentario e fiction. Un documentario che diventa un film di avventure.

Seeyousound per la prima volta nel capoluogo toscano è nata a Torino nel 2015 e propone una tre giorni con circa 20 appuntamenti tra proiezioni di lungometraggi, cortometraggi, videoclip, spesso sonorizzati dal vivo e momenti musicali.

Seeyousound Firenze è realizzato con il patrocinio di Città di Firenze, Regione Toscana e Museo Nazionale del Cinema, in collaborazione con il cinema La Compagnia, Sky Arte, Festival Dei Popoli, INRI, GruVillage, con il supporto di Diplomatico, distribuito in Italia da Compagnia dei Caraibi. Il Festival gode del patrocinio del Museo Nazionale del Cinema di Torino, Anno europeo del patrimonio culturale, MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Sponsor Tecnico: Nikon, Treedom, media partner My Movies.



Ogni sera nel foyer del cinema, alle ore 20, dj set.

Ingresso a pagamento: intero 6 euro, ridotto 5 euro, abbonamento 20 euro. I biglietti sono acquistabili sia in cassa che online sul sito www.seeyousound.org