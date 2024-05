Ciliegiolo di Maremma e d’Italia: in scena la seconda edizione

Enoappassionati e operatori del settore il 16 e 17 giugno, alla Fortezza Orsini di Sorano (Grosseto) potranno partecipare alla kermesse sul Ciliegiolo, un appuntamento che vuole accendere i riflettori su questo vitigno autoctono che affascina e conquista.

La seconda edizione di Ciliegiolo di Maremma e d’Italia prevede una due giorni di degustazioni e di scoperta delle migliori etichette di Ciliegiolo in purezza provenienti ovviamente dalla Maremma Toscana – dove il vitigno trova un habitat ideale grazie al clima e al terreno ricco di minerali – ma anche da altre zone della Toscana e dell’Italia intera, come Umbria, Liguria, Marche ed Emilia Romagna.

Previste anche degustazioni “verticali” con vecchie annate messe a disposizione dai produttori per offrire ai partecipanti un’esperienza ancora più approfondita; ci sarà inoltre un angolo dedicato agli abbinamenti con i formaggi e street food locale con diverse prelibatezze della zona.

L’appuntamento da segnare in agenda è per il 16 e 17 giugno, dalle 10 alle 18, presso la Fortezza Orsini di Sorano, affascinante complesso fortificato situato nel pittoresco borgo di Sorano, in provincia di Grosseto che attrae visitatori da tutto il mondo.

L’evento, voluto dal Consorzio di Tutela Vini della Maremma Toscana, nasce dalla sinergia tra lo stesso Consorzio, Ciliegiolo Academy, Ciliegiolo d’Italia e FISAR Delegazione Colline Maremmane, l’agenzia organizzativa è invece MExTE Eventi.