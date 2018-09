Ciclo Mozart al Teatro Goldoni: primo doppio concerto il 6 e 7 ottobre alle ore 20:00

Federico Maria Sardelli dirige l'Orchestra del Maggio. Concerti "Oro, Musica e Mercanti" dal 30 settembre al 6 ottobre

La stagione sinfonica del Maggio che celebra il 90° della fondazione della grande Orchestra - dopo l’avvio del ciclo Mahler/Schubert del 4 ottobre - continua al Teatro Goldoni con un doppio appuntamento il 6 e il 7 ottobre alle ore 20 con il Ciclo Mozart; sul podio dell’Orchestra del Maggio il maestro Federico Maria Sardelli. In programma musiche dedicate al classicismo viennese ma non solo, di Jean-Férry Rebel, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven. Come nelle due stagioni precedenti del Ciclo Mozart, i programmi sono costruiti attorno al salisburghese ma rendendo protagonisti con lui, gli altri compositori a Mozart più o meno contemporanei. Il ciclo mira, oltre a comporre l’affresco sinfonico e concertistico di Mozart, a presentare anche compositori meno noti alla ribalta del grande pubblico ma che hanno contribuito a costruire un clima musicale e un patrimonio molto ricco al quale Mozart stesso, essendone circondato, ha attinto per le sue composizioni. Posto unico 15 euro.

Due i concerti inseriti all'interno della rassegna "Oro, Musica e Mercanti", che si terranno il 30 settembre e il 6 ottobre alle ore 21:00 presso l'Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Il concerto del 30 settembre, eseguito dai musicisti del gruppo Musica Antiqua del Maggio Musicale Fiorentino, ripercorrerà attraverso una selezione di brani eseguita dal M° Luigi Cozzolino, le intersezioni tra finanza e musica nel Barocco europeo, mentre il concerto del 6 ottobre con il Duo "Le Noir", avrà ad oggetto l'interpretazione degli scambi e del valore della moneta in tempi moderni, grazie all'esecuzione di cover di Mango, Mattia Bazar, Conte, Branduardi, accompagnate da brani inediti del gruppo. Entrambi i concerti rientrano all'interno della programmazione dell'Estate Fiorentina 2018.