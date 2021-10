TolleranzaEuropa al Circolo Vie Nuove di Firenze

Anna Loretoni e Franca Alacevich: “TolleranzaEuropa”, dalla "fortezza Europa" all'Europa solidale.

È partito ieri 5 ottobre il progetto TOLLERANZAEUROPA: dalla "fortezza Europa" all'Europa solidale organizzato dall'Associazione Vie Nuove, insieme anche al Forum per i problemi della Pace e della Guerra e all’Associazione Anémic Cinema Firenze, in collaborazione con EUROPE DIRECT Firenze, per parlare di migrazioni in Europa, di diritti e discriminazioni ma anche di buone pratiche di accoglienza ed integrazione.

Si tratta di un ciclo di incontri e di film con l’intervento di esperti, docenti universitari, filosofi, storici e politici che dal 5 ottobre per oltre un mese animeranno i dibattiti e le riflessioni sul tema del rispetto dei diritti umani in Europa e del fenomeno delle migrazioni, con un focus dedicato al modello toscano di accoglienza.

Tutti gli appuntamenti del progetto si svolgeranno presso il Circolo Vie Nuove, in viale Donato Giannotti 13. Gli incontri sono gratuiti, con accesso consentito solo ai possessori di green pass. I dibattiti verranno messi a disposizione anche in diretta streaming sul canale YouTube del Circolo Vie Nuove.

Per chi avesse perso il dibattito di ieri su La centralità dei diritti umani in Europa. Dalla proposta della “pace perpetua”kantiana alle effettive pratiche politiche… Qual è il valore della solidarietà? Con Franca Alacevich - Sociologa dei processi economici del lavoro (già docente di Università degli Studi di Firenze) e Anna Loretoni - Docente di Filosofia politica e Preside Scuola Superiore S. Anna di Pisa, moderato da Francesco Degl’Innocenti- storico, può rivederlo a questo link di YouTube del Circolo Vie Nuove.

I prossimi appuntamenti sono:

Martedì 19 ottobre 2021 ore 18.00 Analisi antropologica delle migrazioni - Istinto migrante dell’uomo: le grandi migrazioni storiche Piero Mannucci – Direttore scientifico della Società italiana di antropologia e etnologia Alberto Tassinari – Centro Studi FILEF

Martedì 26 ottobre 2021 ore 18.00 Migrazioni europee tra Ottocento e Novecento e condizione femminile Adriana Dadà– Docente di Storia contemporanea per l’Università di Firenze Maddalena Tirabassi – Direttore di Centro AltreItalie

Martedì 02 novembre 2021 ore 18.00 Indicazioni per una politica comune sulle migrazioni. Quale Europa vorremmo: analisi dei sovranismi e ruolo decisivo degli Stati? Sonia Lucarelli – Docente dell’Università di Bologna, dipartimento di Scienze politiche (relazioni internazionali); membro del Consiglio direttivo del Forum per i problemi della pace e della guerra e dell'Istituto Affari internazionali Michela Ceccorulli - Ricercatrice senior per il Dipartimento di Scienze politiche e sociali per l’Università di Bologna Chiara Favilli - Docente di Diritto dell'Unione europea per l'Università di Firenze, membro del comitato di redazione della rivista Diritto, immigrazione e cittadinanza ed membro di ASGI

Martedì 09 novembre 2021 ore 18.00 Esperienze toscane: internazionalismo e solidarismo Da Giorgio La Pira a Don Lorenzo Milani – Modello toscano di accoglienza Valdo Spini - Presidente Fondazione Circolo F.lli Rosselli e Presidente del sinodo valdese Mamadou Sall - Presidente della Comunità senegalese di Firenze Giovanna Tizzi - Referente Oxfam Italia (sezione di Firenze) Andrea Bigalli - Associazione Libera Toscana

Parte invece il 14 ottobre il ciclo di film sul tema delle migrazioni in Europa, dell’emigrazione italiana degli anni ‘60 e’70 e della fuga attuale dei giovani italiani all’estero.

Le proiezioni si terranno alle ore 21.00 presso la sede del circolo Vie Nuove (ad ingresso libero), e saranno introdotte da un rappresentante dell’associazione Anémic Cinema, con la partecipazione di registi, studiosi o testimoni di episodi di migrazione.

14 ottobre 2021 ore 21:00 La ragazza in vetrina di Luciano Emmer. Italia-Francia 1961, 90 minuti

21 ottobre 2021 ore 21:00 La Deutsche vita di Alessandro Cassigoli. Tania Masi. Germania 2013, 60 minuti

28 ottobre 2021 ore 21:00 Dheepan - Una nuova vita di Jacques Audiard. Francia 2015, 110 minuti

4 novembre 2021 ore 21:00 Io sto con la sposa di Antonio Augugliaro. Italia-Palestina 2014, 90 minuti