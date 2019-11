"Cibo amico, cibo nemico" di Marina Balbo in Regione

Venerdì 29 novembre la presentazione

"Cibo amico, cibo nemico. Un interminali conflitto, Emdr: la soluzione" IMImesi editore). Questo il titolo del libro di Marina Balbo, che sarà presentato venerdì 29 novembre (ore 17,30) in Sala collezioni di Palazzo Bastogi (via Cavour 18 Firenze). Ai saluti di Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, seguiranno gli interventi di Riccardo Fantechi, psicologo e psicoterapeuta Emdr (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) dell'autrice e di Isabel Fernandez, presidente Europa Emdr.

Il volume analizza il difficile rapporto con il cibo,spesso sintomo di un dolore più profondo, che nasce da problematiche di controllo, bassa autostima, colpa e vergogna, generate da eventi critici o traumatici. Da qui l’obiettivo di aiutare il lettore a comprendere il difficile rapporto che si può avere con il cibo, attraverso un kit di attrezzi per aumentare la conoscenza e la consapevolezza, quindi per proporre un percorso di guarigione attraverso l'Emdr, un trattamento psicoterapeutico indicato particolarmente per la cura dei traumi, ma anche per potenziare l'autostima.