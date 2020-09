Ciao sole, a Firenze in arrivo una settimana d'acqua

L'estate sta finendo: da oggi venerdì a domenica 20 settembre il tempo sarà variabile, la prossima settimana prevista pioggia tutti i giorni. L'equinozio d'autunno sarà martedì 22 settembre alle 13,31

Cambia il tempo sull'Italia e Firenze non fa eccezione. L'estate sta finendo e non solo come calendario. Da oggi venerdì a domenica 20 settembre il meteo sarà variabile, la prossima settimana invece gli esperti prevedono pioggia tutti i giorni. L'equinozio d'autunno sarà per la precisione martedì 22 settembre alle 13,31.

Come temperature, non si dovrebbe andare come minima sotto ai 17 gradi mentre la massima dovrebbe oscillare tra i 31 gradi di questo fine settimana e i 23-24 di sabato 26 settembre.