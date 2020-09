"Ciao estate", il concerto di Caterina Ferri a Tonfano

Fondazione Versiliana: oggi alle 21

Marina di Pietrasanta (LU) _ Si chiama “ Ciao Estate” il concerto che concluderà la stagione di eventi di successo promossi e organizzati dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta allo spazio “Agorà” di Tonfano. Un concerto leggero e divertente per salutare l'estate 2020 che si terrà domenica 20 settembre alle ore 21.00 e che proporrà un emozionante viaggio tra i più celebri brani italiani e internazionali. La voce sarà quella di Caterina Ferri, cantante e attrice Versiliese conosciuta sia per le sue performance di recital e musical sia per la partecipazione in trasmissioni RAI, TV2000 e Sky, che si esibirà con la sua voce duttile e versatile capace di spaziare attraverso i più differenti generi musicali.

“Gli eventi che abbiamo organizzato nel nuovo spazio di Via Versilia – spiega il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti - hanno tutti riscosso grande successo, hanno animato un angolo importante di Marina di Pietrasanta e hanno reso ancora più piacevole il soggiorno di tanti turisti a Tonfano. Ho avuto ottimi riscontri anche dai commercianti che si sono congratulati per la qualità degli eventi che insieme al Comune di Pietrasanta abbiamo proposto e sono molto orgoglioso anche perchè questo ha consentito di portare il nome della Versiliana nelle frazioni della città e fuori dai propri cancelli, obiettivo che mi ero proposto sin dal mio insediamento e che intendo ancor più ampliare, magari già dal prossimo inverno” . L'ingresso per il concerto è libero fino ad esaurimento posti.