Chiusura della campagna elettorale: domani gli ultimi eventi

Oggi il ministro alla giustizia Alfonso Bonafede in piazza Strozzi. Venerdì Nardella davanti al Mandela Forum. +Europa a piazza S. Ambrogio. Fabrizio Valleri in piazza S. Spirito. I Verdi alle 21:00 alle Murate. Sabato Antonella Bundu partecipa alla 100 Km. del Passatore

FOTOGRAFIE — Siamo arrivati alla fine della campagna per le elezioni comunali del 26 maggio. Oggi giornata conclusiva della campagna elettorale del M5S, con musica e interventi dei portavoce locali, regionali e nazionali stasera, in piazza Strozzi. Una serie di interventi musicali hanno aperto l'evento del candidato sindaco di Firenze Roberto De Blasi. A seguire gli interventi dei candidati pentastellati alle amministrative nei comuni toscani. A chiudere l'incontro l'intervento del Ministro alla giustizia, Alfonso Bonafede.

Appuntamento domani, venerdì 24 maggio, dalle ore 20 in piazza Enrico Berlinguer, davanti al Mandela Forum, per la chiusura della campagna elettorale di Dario Nardella. Rock’n’roll con la band toscana The Partners in crime, ma anche performance, con un “Ballo improvvisato” a cura del Centro Nazionale di Produzione Virgilio Sieni, un momento di danza collettivo sempre accompagnato da musica dal vivo. E poi punti ristoro con food trucks e alla fine pane e cioccolata per tutti. L’intitolazione ad Enrico Berlinguer è stata annunciata da Nardella nel corso della campagna elettorale del 2014 ed è stata realizzata pochi mesi dopo essere stato eletto sindaco, alla presenza dei familiari di una delle figure più importanti della storia della sinistra italiana. Il palco sarà rivolto verso un altro luogo simbolo della città, il Nelson Memorial, posto all’ingresso del Mandela Forum: inaugurata il 14 febbraio 2018 da Dario Nardella insieme a Ndileka Mandela, nipote di ‘Madiba’, la riproduzione della cella di Robben Island - dove l’ex presidente del Sudafrica è stato chiuso per 18 anni - vuole rappresentare i principi per i quali Mandela si è battuto per tutta la sua vita. Pace, libertà, fratellanza tra popoli, gli stessi che rendono Firenze una città aperta al mondo.

Alle ore 18.00, aperitivo di chiusura della campagna elettorale con +Europa Firenze, al Caffè Sant'Ambrogio, in piazza S. Ambrogio.

Il candidato sindaco dei Verdi Andrés Lasso festeggerà la chiusura della campagna elettorale venerdì 24 maggio dalle 21:00 nel cortile delle Murate, con il concerto dei Puerto Sureño. Sarà presente anche il presidente e coordinatore della Federazione nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli.

Alle 18:00, manifestazione finale di Libera Firenze e della campagna per Fabrizio Valleri sindaco, in un locale in piazza Santo Spirito, dove avrà luogo anche la manifestazione di chiusura per Antonella Bundu sindaca. Con un'appendice davvero inconsueta, perché una candidata sindaca della coalizione di Sinistra parteciperà, sabato 25 maggio, alla 47^ edizione della 100 Km. del Passatore, con partenza da Firenze e arrivo a Faenza. Lo fa per raccogliere fondi per la sua campagna elettorale, chiedendo ai sostenitori di sponsorizzare in un apposito sito internet ogni suo chilometro di corsa verso il traguardo.