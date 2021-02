Chiusi Zona Rossa, ecco le regole fino al 14 febbraio

ph Facebook Giani

Le indica nel dettaglio il Comune della Città etrusca. Oggi 1 guarigione e 4 nuovi casi. In serata la visita del presidente Giani

Chiusi è Zona Rossa fino al 14 febbraio. Ecco nel dettaglio quanto indica il Comune etrusco: divieti e spostamenti consentiti.



Dato atto che in data 5 febbraio 2021 con nota dell’A.O.U.C. Microbiologia e Virologia dell’Az. OU Senese ha comunicato che nel Comune di Chiusi (SI) è stata rilevata nei casi positivi al virus SARS-CoV-2 la presenza di mutazioni oggetto delle azioni per la prevenzione e contrasto alla diffusione delle nuove varianti al virus

Il Presidente della Regione Toscana ha firmato l'ordinanza n. 4 con la quale dispone per una settimana (dal 7 al 14 febbraio compresi) l'istituzione della cosidetta “zona rossa” per il Comune di Chiusi, prevedendo le misure di contenimento della diffusione del virus contenute nell'articolo 3 del DPCM del 14 gennaio.

In sintesi:

negozi, bar, ristoranti e la maggior parte degli esercizi sono chiusi al pubblico (consentito asporto fino alle 22 per ristoranti e 18 per i bar e consegna a domicilio senza limiti).

Restano aperti supermarket, farmacie, alimentari, parrucchieri e barbieri, tabacchi, edicole e lavanderie (attività individuate nell'allegato 23 del DPCM)

Spostamenti:

Non ci si può muovere da casa se non per motivi di lavoro, salute e necessità, tutti motivati da autocertificazione.

Si potrà fare attività motoria, ma solo nei pressi di casa. L'attività sportive può essere svolta all'aperto e in forma individuale.

E' possibile vedere amici e parenti (solo nel Comune), ma solo uscendo di casa al massimo in coppia o con i propri figli (sotto i 14 anni) o con persone disabili. Ma attenzione! Data la situazione lo sconsigliamo, salvo reali motivazioni di accudimento di familiari o amici.

Il mercato settimanale è sospeso a Chiusi Scalo poiché Piazza XXVI Giugno è sede dello screening Territori Sicuri; martedì a Chiusi Città si svolgerà soltanto il mercato di generi alimentari

SCUOLE Per quanto riguarda la scuola la “zona rossa” prevede già la didattica a distanza dalla seconda media in su ma il Sindaco, in accordo con il Dirigente Scolastico e i rappresentanti dei genitori del Consiglio d'Istituto, ha firmato l'ordinanza n. 10 del 06/02/2021 che prevede la sospensione della didattica in presenza a partire dalla scuola dell'infanzia e la sospensione del Nido d'Infanzia Comunale a partire da lunedì prossimo fino a sabato 13 compreso.

Ricordiamo che secondo l'ordinanza n. 7 è stata prevista la chiusura di tutti i parchi pubblici, giardini e aree gioco del territorio comunale e il divieto in qualsiasi orario il consumo di alimenti e bevande nelle altre aree pubbliche o private aperte al pubblico.

Continuiamo a prenotare e diffondere la partecipazione allo screening "Territori Sicuri".

Questo l'aggiornamento di oggi 7 febbraio:

Aggiornamento quadro sanitario della nostra Città - 7 febbraio 2021:

Ieri abbiamo registrato 2 guarigioni ma purtroppo 15 nuovi casi;

Oggi registriamo 1 guarigione e 4 nuovi casi.

In sintesi:- Concittadini ad oggi positivi al #coronavirus: 88 (di cui 3 ricoveri) in 46 nuclei familiari - Concittadini completamente #guariti: 110- Concittadini in #quarantena: 158- Concittadini in precauzionale #isolamento: 2

Da domani pomeriggio, dopo le ore 15, sarà possibile prenotare il tampone molecolare anche per coloro che lo avevano fatto a Sarteano 15 giorni fa e che risultavano ancora inseriti nel portale. Quindi domani, mi raccomando, prenotatevi. Fateci sapere eventuali problematiche 4550 le prenotazioni già effettuate. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra Comunità: Siamo e saremo un modello sociale di riferimento per l’Italia dimostrando il valore della coesione, dell’unità e della determinazione nel saper sconfiggere anche le varianti al virus COVID-19. Non abbiamo dubbi.

I Chiusi

In serata il presidente della Regione Eugenio Giani è andato a Chiusi per dare coraggio agli operatori e agli amministratori e rendersi conto di persona della situazione: "Buonanotte - scrive su Facebook - da Chiusi, Siena. Sono qui per testimoniare la vicinanza della Regione agli abitanti dopo aver disposto in accordo con il Sindaco la zona rossa per una settimana da oggi per isolare varianti più aggressive del Covid provenienti dal confine umbro. Da domani saranno effettuati tamponi molecolari ai cittadini volontari, 5mila su 8mila abitanti si sono già prenotati. Siamo costantemente a lavoro per tutelare la salute e rendere la #ToscanasiCura!".