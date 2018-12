​Chiusa via Nazionale, si è rotto un tubo: deviato il trasporto pubblico

Deviazione temporanea di percorso linee 1-6-11-12-14-17-23 e 82 (Li-nea)

Per un intervento urgente di Publiacqua a seguito della rottura di una tubazione, è stata chiusa via Nazionale. Il tratto interessato è quello compreso fra via Guelfa e via Chiara. Gli operatori di Publiacqua stanno già predisponendo la segnaletica per poi iniziare lo scavo. I veicoli privati potranno utilizzare il bypass via Guelfa-via Panicale-via Chiara per poi rientrare in via Nazionale, oppure transitare sul percorso via Bartolommei-via San Zanobi-via Panicale-via Chiara.

Previsti deviazioni per i bus del trasporto pubblico che saranno comunicate dalle aziende.

Ataf comunica che "per consentire lavori urgenti alla rete idrica in Via Nazionale, con durata imprecisata, le linee 1-6-11-12-14-17-23 dovranno effettuare deviazioni temporanee di percorso".

Linea 1

provenienza Salviati FS/Boccaccio

“… Via Cavour - Piazza di San Marco - Via La Pira VIA LA PIRA dove effettua capolinea provvisorio alla fermata LA PIRA"

Fermate: Non effettua la fermata PIAZZA DI SAN MARCO



direzione Salviati FS/Boccaccio

Riparte dal capolinea provvisorio 2 minuti prima l’orario previsto alla fermata “Piazza di San Marco”. “VIA LA PIRA - Via La Pira - Via della Dogana - Via Cavour - Piazza San Marco…"

Fermate: Non effettua la fermata ARAZZIERI

Punto di cambio: LAPI anziché PSNA



Linea 6 direzione Torregalli

“… Via XXVII Aprile - Piazza dell’Indipendenza - Via Ridolfi - Viale Strozzi - Viale Strozzi sottopasso - Viale Strozzi corsie di sinistra - Viale Belfiore - Viale F.lli Rosselli - Via Iacopo da Diacceto - Via Alamanni - Via Santa Caterina da Siena…”

Fermate: quelle esistenti lungo il percorso in deviazione



Linea 11 direzione Galluzzo La Gora

“… Via XXVII Aprile - Piazza dell’Indipendenza - Via Ridolfi - Viale Strozzi - Viale Strozzi sottopasso - Viale Strozzi corsie di sinistra - Viale Belfiore - Viale F.lli Rosselli - Via Iacopo da Diacceto - Via Alamanni - Via Santa Caterina da Siena…”

Fermate: quelle esistenti lungo il percorso in deviazione



Linea 12 direzione Rotonda Barbetti

“… Via XXVII Aprile - Piazza dell’Indipendenza - Via Ridolfi - Viale Strozzi - Viale Strozzi sottopasso - Viale Strozzi corsie di sinistra - Viale Belfiore - Viale F.lli Rosselli - Via Iacopo da Diacceto - Via Alamanni - Via Santa Caterina da Siena…”

Fermate: quelle esistenti lungo il percorso in deviazione



Linea 14

provenienza Il Girone/Rocca Tedalda

“… Via Cavour - Piazza San Marco - Via La Pira VIA LA PIRA dove effettua capolinea provvisorio alla fermata LA PIRA"

Fermate: Non effettua la fermata PIAZZA DI SAN MARCO



direzione Il Girone/Rocca Tedalda

Riparte dal capolinea provvisorio 2 minuti prima l’orario previsto alla fermata “Piazza di San Marco”. “VIA LA PIRA - Via La Pira - Via della Dogana - Via Cavour - Piazza San Marco…"

Fermate: Non effettua la fermata ARAZZIERI

Linea 17 direzione Boito/Cascine

“… Via XXVII Aprile - Piazza dell’Indipendenza - Via Ridolfi - Viale Strozzi - Viale Strozzi sottopasso - Viale Strozzi corsie di sinistra - Viale Belfiore - Via delle Porte Nuove…”

Fermate: quelle esistenti lungo il percorso in deviazione



Linea 23 direzione Nuova Scuola Carabinieri

“… Via XXVII Aprile - Piazza dell’Indipendenza - Via Ridolfi - Viale Strozzi - Viale Strozzi sottopasso - Viale Strozzi corsie di sinistra - Viale Belfiore - Via delle Porte Nuove…”

Fermate: quelle esistenti lungo il percorso in deviazione



Linea 82

direzione Istituto Volta (entrata scuole)

Effettua la partenza dalla fermata STAZIONE PIAZZA ADUA all’orario previsto dalla tabellina oraria.

provenienza Istituto Volta (uscita scuole)

“… Via XXVII Aprile - Piazza dell’Indipendenza - PIAZZA DELL’INDIPENDENZA dove termina la corsa alla fermata INDIPENDENZA NAZIONALE”