"Cherchez la femme": foto scattate da donne che ritraggono donne

Concorso fotografico alla prima edizione, iscrizioni aperte

Dalla collaborazione tra Crumb Gallery Firenze #womeninart e ReWriters Magazine nasce il concorso fotografico Cherchez la femme.

Cherchez la femme è una frase che ha iniziato la sua fortuna dalle pagine di un geniale misogino, lo scrittore francese Alexandre Dumas. Quando c'è un problema, un guaio, un delitto, un affare andato storto, cherchez la femme, cercate la donna! State pur sicuri che dietro ce n’è sempre una. Le donne “elles sont au centre de toutes les affaires" dice infatti Joseph Fouch, protagonista del romanzo di Dumas (padre).

Siamo talmente d'accordo che Cherchez la femme diventa un concorso per immagini: cercate la donna, raccontatela in ogni sua nuova, complessa, vera, multiforme declinazione. Per strada, a letto, mentre legge, dirige un'azienda, sogna a occhi aperti, osserva, parla, urla, ovunque e comunque. Un gesto, un'espressione, un movimento.

Il concorso indetto da CRUMB Gallery e ReWriters magazine è finalizzato alla promozione della riscrittura dell’immaginario della contemporaneità attraverso foto scattate da donne che ritraggono donne. Riscriviamo con le immagini il #Cherchez, forse per vederla davvero, e finalmente, la femme.

Per partecipare trovate tutte le informazioni su:

https://www.crumbgallery.com/concorso-cherchez-la-femme/

https://rewriters.it/category/la-foto-del-giorno/

Il concorso si articola in due fasi. Ci sarà una prima selezione con pubblicazione, a partire dal primo weekend di febbraio 2021, della foto selezionata (o delle foto selezionate) sul sito www.rewriters.it nell’ambito dell’iniziativa Daily Pic, con relativo lancio sul canale Instagram di ReWriters. La seconda fase, alla quale avranno accesso tutte le autrici le cui foto sono state selezionate nella prima fase, prevede l’individuazione di quattro finaliste le cui opere saranno esposte in una mostra fotografica collettiva che sarà realizzata nella sede della Crumb Gallery Firenze a dicembre 2021.

Crumb Gallery è stata fondata nel 2019 da Rory Cappelli, Lea Codognato, Adriana Luperto e Emanuela Mollica. Crumb Gallery #womeninart nasce come spazio esclusivo per artiste donne. Promuove, divulga, sostiene ed espone pittura, sculture, fotografie, installazioni e performance di artiste. Le gallerie che espongono solo donne, nel mondo, si contano sulle dita di una mano e Crumb Gallery #womeninart vuole dare il suo piccolo contributo per ridurre il gap tra uomini e donne nel mondo dell’arte contemporanea.

ReWriters è una testata giornalistica fondata e diretta da Eugenia Romanelli dal giugno 2020 attraverso cui l’omonima Associazione culturale promuove le iniziative del cultural brand ReWriters e del Movimento Culturale ReWriters, raccolto intorno al suo Manifesto, con la mission di riscrivere l’immaginario della contemporaneità.