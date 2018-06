Cercasi agenti immobiliari: Career Days RE/MAX a Firenze

Agenti Immobiliari, professionisti in ambito immobiliare, architetti e geometri, ma anche neofiti senza esperienza

Per il 2018 RE/MAX Italia, gruppo immobiliare in Franchising, si è posto l’obiettivo di raggiungere i 3.750 agenti immobiliari affiliati per questo l'attività punta a reclutare almeno 1.000 nuovi professionisti.

Al via le selezioni per Consulenti Immobiliari Junior ed Esperti del Settore da inserire nelle quasi 400 agenzie, operative e in fase di apertura, presenti sul territorio italiano.

Career Days RE/MAX sono in arrivo a Milano (23 Maggio), Firenze (23 Maggio) e Roma(30 Maggio). www.remax.it/careerdays per registrarsi all’evento o per inviare la candidatura.

La ricerca di RE/MAX è rivolta ad Agenti Immobiliari, professionisti in ambito immobiliare, architetti e geometri ed è estesa anche a neofiti senza esperienza che vogliano intraprendere una carriera in un settore che offre alti margini di profitto, garantendo illimitate possibilità di crescita.

Il sistema RE/MAX, basato sulla logica innovativa dello “studio associato”, si caratterizza infatti per i più alti trattamenti provvigionali del settore (fino all’85%) riconosciuti ai propri agenti.

I requisiti richiesti ai candidati da RE/MAX sono: diploma superiore, capacità relazionali e attitudini commerciali, orientamento al risultato, aspirazione ad una carriera imprenditoriale, senza uno stipendio fisso, capacità di time management e spirito di squadra. Il candidato deve inoltre essere preferibilmente automunito e si richiede la disponibilità ad avvalersi di collaborazione a partita IVA.

Le candidature possono essere inviate all’indirizzo carriere@remax.it

L’AGENDA DELLA GIORNATA:

09.30 – 10.00 Registrazione partecipanti

10.00 - 11.00 Presentazione del network RE/MAX

11.00 – 11.15 Testimonial

11.15 – 12.30 Intervento di Linkedin: Personal Branding.

12.30 – 13.30 Light Lunch

13.30 – 14.30 Sessioni parallela - “Top Producers”: introduzione in piccoli gruppi e a seguire incontri One-to-One.

13.30 – 14.30 Sessioni parallela - “Nuove frontiere dell’intermediazione immobiliare” (per i fuori settore): introduzione in piccoli gruppi e a seguire incontri One-to-One.

12.30 – 13.30 Desk con personale di sede, sempre aperto con chiusura ore 15.00, per richiesta informazioni sul network, approfondimenti, brochure e richieste appuntamento.

23 MAGGIO – MILANO

(COSMO Hotel Palace – Cinisello Balsamo)

23 MAGGIO – FIRENZE

(Starhotels Michelangelo – Firenze)

30 MAGGIO – ROMA

(Hotel H10 – Roma Città)

RE/MAX Italia:

Riconosciuta anche da Great Place to Work®, come una delle 10 migliori aziende in Italia in cui lavorare, RE/MAX è una impresa solida, dinamica e performante. Il personale, quello interno e quello che opera nelle agenzie immobiliari affiliate, lavora coeso e motivato.

Approdata in Italia nel 1996 sotto la guida di Dario Castiglia - Presidente e Co-Fondatore – RE/MAX si è conquistata fin da subito un posto di leadership tra i diversi player del settore Real Estate.

Oggi, RE/MAX conta in Italia una rete di oltre 350 agenzie affiliate e più di 3.000 consulenti immobiliari che gestiscono un portfolio di 29.000 immobili residenziali, commerciali e “collection” sul territorio nazionale.

Il Gruppo RE/MAX, punta sulla capillarità del suo Network a livello internazionale e sulla comprovata capacità di supportare intermediazioni in qualsiasi Paese e da qualsiasi Paese, grazie alla collaborazione proattiva tra agenzie e consulenti e all’utilizzo del sistema di Multiple Listing Service (MLS).

Nessuno al mondo vende più immobili dei consulenti immobiliari RE/MAX.

In Italia, nel 2017, i professionisti del Real Estate RE/MAX hanno venduto una casa ogni 33 minuti!