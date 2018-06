Centro sportivo della Fiorentina vicino ad Asmana: con lo Stadio della Primavera

Potrebbero sorgere 10 campi di allenamento, lo stadio della Primavera e un centro per ospitare giovani talenti

“Il Comune è pronto a impegnarsi per facilitare la realizzazione del centro sportivo della Fiorentina: un’enorme opportunità per il nostro territorio” il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi commenta così la notizia dell’interesse della società dei Della Valle per un terreno di via Allende a Campi Bisenzio, poco distante dal centro benessere Asmana dove potrebbero sorgere 10 campi di allenamento, lo stadio della Primavera e un centro per ospitare giovani talenti. Un’area vicina all’autostrada e all’aeroporto.

“Sappiamo dell’interesse della società e degli incontri con il proprietario dell’area – spiega Fossi – Accogliamo con favore il progetto che potrebbe portare grandi benefici al mondo sportivo campigiano e al territorio tutto con una ricaduta positiva sull’indotto economico, soprattutto nel settore ricettivo, ma anche in termini di immagine”.

Continua il sindaco: “La collocazione di Campi al centro dell’area vasta compresa tra Firenze, Prato e Pistoia, si conferma così un valore aggiunto, una caratteristica che fa del nostro territorio un punto di riferimento strategico”.

“Abbiamo lavorato e lavoreremo, nel rispetto dei rapporti tra soggetti privati, perché il percorso possa proseguire – spiega il sindaco Fossi - l’iter prevede la presentazione del progetto preliminare da parte dei soggetti investitori, la conferenza dei servizi, la delibera di giunta per manifestare l’interesse all’opera e dopo la presentazione del progetto definitivo sarà approvata la variante urbanistica per trasformare la destinazione dell’area da parco pubblico a zona idonea ad ospitare attrezzature e servizi”.