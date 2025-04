Centri estivi Firenze 2025, domande on line dal 7 aprile

Domande online dalle 9 di lunedì 7 fino alle 12 di venerdì 18 aprile, per la partecipazione ai centri estivi comunali 3-14 anni del Comune di Firenze. Durante questo periodo le famiglie interessate possono presentare domanda di partecipazione accedendo al link dedicato sul Portale Educazione del Comune di Firenze.

“Quest’anno i centri estivi comunali di Firenze avranno un quinto turno in più nel periodo tra fine agosto e settembre, quello delle settimane prima dell’inizio della scuola quando molti genitori riprendono il lavoro e possono avere problemi nell’organizzazione dei tempi familiari”, come ha spiegato l’assessora all’Educazione e alle Pari Opportunità Benedetta Albanese. I turni durano due settimane, prevedono la frequenza sia mattutina che pomeridiana, a fronte di una quota di iscrizione onnicomprensiva che include anche il pranzo e le gite programmate. Il contributo di compartecipazione al costo del servizio è calcolato sulla base dell’ISEE, ed è pagabile in due rate.

Per partecipare è richiesto il requisito della residenza sul territorio cittadino ovvero la frequenza di una scuola di Firenze; per bambine e bambini della fascia infanzia (3-6 anni) le attività inizieranno dal 2 luglio, mentre partiranno già dal 16 giugno, per la fascia di età dai 6 ai 14 anni. L’iter per l’accesso ai Centri estivi è stabilito nel bando che prevede una prima fase di presentazione delle domande di partecipazione con la scelta dei turni e delle sedi desiderate, al termine della quale, attraverso la formulazione delle graduatorie, si assegnano i posti disponibili, in base ai criteri di precedenza previsti dal bando annuale e dichiarati nella domanda.Nella seconda fase sono pubblicate le graduatorie, per sede e per turno, nella pagina dedicata ai centri estivi del Portale Educazione.

Dalle graduatorie risulteranno gli assegnatari dei turni (in forma anonima) che potranno così procedere all’iscrizione, per confermare i turni ottenuti attraverso il pagamento di un acconto. Potrà, comunque, essere comunicata la rinuncia nei termini previsti dal Bando .

Per le domande in lista di attesa sono previsti successivi scorrimenti di graduatoria che riassegnano i posti che si liberano in seguito alle rinunce.“I Centri Estivi sono servizi che hanno un elevato valore educativo e al tempo stesso un’importante funzione in termini di welfare del Comune per le famiglie, e di politiche di inclusione”, ha detto ancora l’assessora Albanese, “sono infatti servizi pensati come offerta della più alta qualità per il maggior numero possibile di famiglie fiorentine, al tempo stesso con i criteri di attribuzione dei punteggi per le graduatorie poniamo grandissima attenzione alle fragilità: a fronte di richieste crescenti registrate in questo senso, infatti, daremo le migliori risposte possibili alle domande di iscrizione presentate dalle famiglie per minori con disabilità; garantiremo inoltre priorità alle situazioni di rischio segnalate dai Servizi Sociali del Comune, così come a particolari situazioni di difficoltà familiari ed economiche parametrate in base ai redditi Isee, e alla presenza di più minori sotto ai 14 anni nel nucleo familiare”.

“Un criterio che invece abbiamo scelto di non considerare è quello dell’ordine cronologico della presentazione delle domande, quando saranno aperte le iscrizioni”, ha concluso Albanese, “questo per consentire alle famiglie di decidere entro i termini di scadenza con la calma e la consapevolezza necessaria alla miglior scelta in base agli interessi di ragazze e ragazzi”.

I criteri per la formazione delle graduatorie favoriscono cittadini in situazioni di fragilità o difficoltà sociale, famiglie formate da genitori lavoratori o da genitori soli. Graduatorie ad accesso riservato sono dedicate, infine, a minori con disabilità certificata, con un’attenzione sempre maggiore alle misure di sostegno che possano consentire l’ideale accoglienza dei medesimi in contesti progettati per rispondere ai bisogni di tutti.Nel 2025, le sedi individuate per i Centri estivi, ubicate come sempre nei cinque quartieri della città, sono, salvo imprevisti che dovessero rendere necessaria la dislocazione presso altre sedi, le scuole:Q1: Rossini primaria, Agnesi primaria, Vittorio Veneto primaria, Rossini infanzia statale, Vittorio Veneto infanzia (San Giuseppe), Agnesi infanzia.

Q2: Giotto primaria e infanzia, Carducci primaria e infanzia, Andrea del Sarto primaria e infanzia;

Q3: Pertini primaria e infanzia, Stefani infanzia, D. Chiesa primaria;

Q4: Calvino primaria, Niccolini infanzia, Locchi infanzia e primaria;

Q5: Marconi primaria e infanzia, Duca d’Aosta primaria, Don Minzoni primaria e infanzia, Vamba primaria e infanzia, Pesciolino infanzia.Per i turni quarto (28/07 – 08/08) e quinto (25/08 – 05/09), sono individuate sedi uniche per ogni quartiere. Il prospetto delle sedi per ciascun turno, il bando e le tariffe sono disponibili al link https://educazione.comune.fi.it/pagina/centri-estivi .Informazioni possono essere richieste anche al centralino 055055 oppure per e-mail all’ufficio competente del quartiere di riferimento.

Per il quartiere 1: scuolaq1@comune.fi.it

Per il quartiere 2: scuolaq2@comune.fi.it

Per il quartiere 3: scuolaq3@comune.fi.it

Per il quartiere 4: scuolaq4@comune.fi.it

Per il quartiere 5: scuolaq5@comune.fi.it